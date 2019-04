Stiri pe aceeasi tema

- O procuroare s-a aruncat in gol, vineri, de la etajul 5 al sediului Parchetului General din Capitala. Martorii au sunat la 112, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD. Din primele informații, femeia care s-a aruncat in gol este procuroare a Parchetului General. Medicii nu au mai putut face…

- Recent, Adela Popescu a postat pe Instagram o fotografie in care se afla la mani-pedi, cu cosmeticienele in jurul sau și cu bebelușul in brațe. Imaginea cu prezentatoarea tv a starnit controverse in randul fanilor, care nu s-au abținut de la comentarii. Adela a explicat de ce a fost nevoita sa ajunga…

- Inca de la primul copil, Adela Popescu le-a cerut ajutorul atat mamei sale, cat și soacrei, iar acestea au raspuns prezent fara sa stea pe ganduri. Acum, cand prezentatoarea și soțul ei, Radu Valcan, au doi baieței, nu doar bunicii fac pe bonele, ci toți din familie! Chiar daca mama artistei a acceptat…

- Adela Popescu și Radu Valcan au ajuns sa doarma separați. Nu pentru ca ar fi certați; ei aplica deja rețeta despre care vorbise, la un moment dat, și Andreea Balan: fiecare iși petrece noaptea cu unul dintre copii, pentru ca bebelușul se trezește des și n-are rost sa fie stricat somnul tuturor din casa.…

- Adela Popescu a devenit mama pentru a doua oara, la finalul anului trecut, cand a adus pe lume cel de-al doilea baiețel. Prezentatoarea de la Vorbește lumea a postat pe contul de socializare o imagine ce a starnit amuzamentul fanilor. Unii dintre aceștia considera ca soția lui Radu Valcan a gasit o…

- Radu Valcan și soția sa, Adela Popescu, au avut un schimb de replici pe rețelele de socializare. Prezentatorul de televiziune Radu Valcan a plecat la munte, in timp ce partenera sa de viața, vedeta TV Adela Popescu a ramas acasa. Pe contul sau de Instagram, Radu Valcan i-a transmis un mesaj soție sale.…

- Adela Popescu și-a inceput cariera in televiziune ca actrița, jucand in prima telenovela romaneasca, „Numai iubirea”, insa de-a lungul timpului, in paralel, și-a construit și o cariera muzicala. Insa, dintr-o data artista a renunțat la muzica, iar acum a explicat care au fost motivele. Adela Popescu,…