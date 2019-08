Stiri pe aceeasi tema

- Poti sa fii spontan, sa mergi in vacanta la capatul lumii si sa te distrezi chiar si cand ai bebelus. Ne-o demonstreaza Adela Popescu si Radu Valcan, care luna trecuta au fost in Bali, Indonezia, cu cei doi copii ai lor de 3 ani, respectiv de 7 luni. S-au descurcat mai bine decat se asteptau, […]

- Adela Popescu și Radu Valcan s-au intors din vacanța petrecuta in Bali, alaturi de cei doi baieți ai lor. De cand au ajuns in București insa, situația s-a schimbat, iar prezentatoarea tv a explicat totul pe blogul personal. „Va zic sincer, daca am facut-o și pe asta, de-acum n-o sa mai avem nicio emoție…

- Adela Popescu și Radu Valcan au ținut-o, in aceasta vara, din vacanța in vacanța. Cei doi se bucura de momente de neuitat in Bali, alaturi de Alexandru și micuțul Andrei și nu ii uita nici pe fanii lor de pe Instagram, caci posteaza zilnic fotografii din aventurile lor.

- Adela Popescu și Radu Valcan au plecat in vacanța in Bali, asta dupa ce in urma cu doar cateva zile s-au intors din Cipru. Actrița a povestit pe contul de Instagram, cum le-a venit ideea. „Și cum stateam noi astazi pe canapea, eu si sotul, el a spus: hai sa plecam intr-o vacanta. Si eu i-am spus ca…

- Adela Popescu și Radu Valcan au petrecut vacanța in Cipru alaturi de cei doi baieței, Alexandru și Andrei, in varsta de 3 ani și, respectiv, 1 an neimplinit. Adela Popescu a dezvaluit in stilul sau caracteristic, facand haz de necaz, detalii din vacanța in Cipru. Actrița și prezentatoarea de televiziune…

- Adela Popescu și Radu Valcan au petrecut cateva zile de vacanța in Cipru, alaturi de cei doi copii și alți prieteni ai cuplului. Prezentatoarea tv a povestit pe blogul personal, cum s-a descurcat cu baieții vedetei. „Totul este o preocupare permanenta de a le face pe plac, de a-i face sa se simta bine.…

- Adela Popescu și Radu Valcan merg din vacanța in vacanța și nu rateaza nici un prilej de relaxare. Cei doi nu pleaca singuri, ci impreuna cu toata familia și pare ca devin experți in aceste tipuri de escapade.

- Adela Popescu și Radu Valcan sunt extrem de fericiți! Cei doi au mers intr-o super vacanța de lux alaturi de parinții lor, dar și alaturi de micuții Alexandru și Andrei. Pe blogul ei personal, Adela Popescu a povestit totul despre aceasta frumoasa experiența.