Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu le-a facut fanilor sai cea mai mare bucurie! In urma cu doar cateva momente, vedeta a postat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu ea și cei doi baieți pe care ii are cu Radu Valcan, Alexandru și micuțul Andrei.

- Adela Popescu și-a rugat mama sa o fotografieze in parcarea unui supermarket, iar apoi a publicat imaginea pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj amuzant. Vedeta și-a dat mama de gol, iar fanii s-au amuzat copios. In fotografie, Adela Popescu a purtat un palton negru și foarte larg,…

- Avocatul Razvan Doseanu a publicat o inregistrare audio a unei sedinte a DNA Oradea din ianuarie 2018, despre care spune ca nu știe daca e autentica, el cerand un punct de vedere DNA Oradea in acest sens. In inregistrare se vorbește de urmarirea penala a unor judecatori ca sa intre "frica in ei", transmite…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Prezentatoarea tv i-a transmis un mesaj de dragoste soțului ei, de Craciun, iar reacția admiratorilor a venit imediat. „Povestea noastra a inceput pe platourile…

- Adela Popescu a devenit, de curand, mama pentru a doua oara. Cu toate acestea, vedeta iși face timp pentru orice și nu uita sa-i faca toate poftele soțului sau pe care il iubește atat de mult.

- Prezentatorul de televiziune Radu Valcan a dezvaluit ca el și soția sa au ales numele pentru cel de-al doilea copil al lor. Adela Popescu este casatorita cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan din anul 2015. Cei doi au impreuna un baiețel care se numește Alexandru . Adela Popescu a devenit…

- Adela Popescu a adus pe lume cel de-al doilea copil al ei cu Radu Valcan. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare prima imagine de pe patul de spital, alaturi de care a scris un mesaj pentru prietenii virtuali. Duminica, la ora 10:16, Adela Popescu a adus pe lume un baiețel sanatos, cu o…