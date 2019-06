Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu s-a confruntat, in aceasta primavara, cu „celebrele” alergii pe care foarte multe persoane le experimenteaza, fie ca vor sau nu. Vedeta a povestit pe blogul sau personal totul despre acest episod neplacut din viața ei.

- Monumentul Unirii din Alba Iulia va fi din nou inconjurat de schele deoarece intra in ultima faza a construcției – finisajul. Lucrarile vor fi ... The post VIDEO: Incep lucrarile de finisare a Monumentului Unirii de la Alba Iulia. Sculptorul Mihai Buculei: ”Timpul pentru montare a fost extrem de scurt,…

- Simpaticii moderatori de la „Star Matinal”, Nasrin și Andrei Ștefanescu l-a avut azi ca invitat pe indragitul Fuego, care a povestit totul despre cariera, copilarie, dar și despre relația pe care o are cu Irina Loghin.

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a nascut. Vedeta a devenit mamica pentru a doua oara. In cursul serii trecute, frumoasa Simona Gherghe a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau. Bebelușul Simonei Gherghe a primit nota 10 la naștere și a primit, de asemenea, frumosul nume Vlad Ioan,…

- Adela Popescu a devenit in urma cu aproape 5 luni mamica pentru a doua oara. Vedeta este in culmea fericirii, iar mai in gluma, mai in serios, le-a zis fanilor sai ca poate sa aduca pe lume și o fetița.

- Narcisa Moisa, una dintre cele mai iubite și indragite maneliste de la noi și-a schimbat infațișarea radical! Vedeta se pregatește intens pentru revenirea pe scena și face totul pentru ca fanii ei sa aiba parte de o imagine perfecta atunci cand vin la concertele și evenimentele ei.

- Gabriela Cristea a nascut si astfel a devenit mamica pentru a doua oara. Vedeta a nascut o fetița, duminica, prin cezariana. Ea și soțul ei... The post Gabriela Cristea a nascut! Vedeta a devenit mamica a doua oara appeared first on Renasterea banateana .