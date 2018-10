Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu este gata-gata sa nasca si se confrunta zilnic cu problemele specifice acestei perioade. Desi oboseste repede, vedeta este foarte activa si nu a renuntat la nimic din ce ii facea placere. Toate insa, au un pret. Statul in picioare a devenit un adevarat cosmar.

- Cum este Adela Popescu in ultimul trimestru de sarcina Adela Popescu se pregateste sa devina pentru a doua oara mama. Vedeta a intrat deja in ultimul trimestru de sarcina si marturiseste ca este din ce in ce mai dificil. Primul sau copil a avut la nastere 4,2 kilograme, iar acum actrita spera ca al…

- Adela Popescu va deveni mama pentru a doua oara și, acum, ea este in culmea fericirii. Deși este insarcinata in ultimul trimestru, vedeta este foarte activa și face mișcare in fiecare zi. Vezi galeria foto + 2 + 2 Adela Popescu o sa devina din nou mamica in curand. Totuși, acest lucru nu o impiedica…

- Feli Donose este in culmea fericirii, cantareața va deveni mama unei fetițe peste aproximativ trei luni și este foarte nerabdatoare sa iși stranga bebelușul in brațe. Pe tot parcursul sarcinii, cantareața a fost o persoana active, respectand cu strictețe indicațiile medicului. In ciuda faptului ca se…

- Adela Popescu este insarcinata și va avea inca un baiețel cu Radu Valcan. Vedeta pare intr-o mare forma și deși e in ultimul trimestru din sarcina, nu pare a fi luat prea multe kilograme. Recent, Adela a postat cateva fotografii din fața spitalului, in care le spunea prietenilor și fanilo ca a venit…

- Adela Popescu va deveni mama pentru a doua oara. Actrița și Radu Valcan vor avea tot un baiețel, iar la inceputul acestei saptamani, prezentatoarea tv a mers la clinica pentru a vedea cum este „flațiolu”, așa cum spune Alexandru, baiețelul ei. Adela Popescu și-a facut un control de rutina, pentru a…

- A intrat in al treilea trimestru inca de la inceputul verii, așa ca acum numara zilele și saptamanile pana cand iși va strange in brațe cel de-al treilea copil. Culmea e ca acest ultim trimestru de sarcina a coincis cu vacanța indelungata a familiei Hudson in diverse locații insorite. Iata cum au surprins-o…