Adela Popescu, nastere cu probleme: “Cât va dura travaliul?” Adela Popescu mai are foarte putin pana va aduce pe lume cel de-al doilea bebelus si este tare emotionata, desi a mai trecut o data prin aceeasi situatie. Este pregatita atat fizic, a spalat hainule, a aranjat patutul si a facut bagajele, cat si psihic, dupa noptile in care anumite ganduri au macinat-o. Insomniile au avut un rol pozitiv in aceasta situatie, dupa cum spune chiar Adela intr-un articol scris pe blogul ei. „Ma simt bine. Am terminat curatenia, am spalat hainutele mici cat doua palme, am rezolvat cu patutul, am eliberat rafturile, am facut bagajul si gata, acum chiar ma pot relaxa.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

