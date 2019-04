Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a devenit mamica pentru a treia oara. Vedeta a facut primele declarații dupa naștere. Vedeta de televiziune a adus pe lume un baiețel, care a primit numele Tudor Ștefan. Bebelușul se simte perfect. "La cat l-am amenințat ca il scot forțat daca nu vine singur, Tudor Ștefan a sosit pe lume…

- Actrița Ada Condeescu a vorbit despre viața sa din prezent. Aceasta iși dedica tot timpul fiicei sale, Ecaterina. Ada Condeescu a acordat un interviu pentru Formula AS, in care a oferit detalii despre viața sa de familie și despre rolul de mamica. "Da, deocamdata acesta este jobul meu permanent, dar…

- Simona Gherghe va deveni in curand mamica pentru a doua oara, insa s-ar putea ca baiețelul ei sa o prinda nepregatita. Vedeta a dezvaluit ca inca nu s-a apucat sa faca cumparaturile necesare pentru bebelușul ce va veni pe lume, insa are cațiva ași in maneca, potrivit click.ro. Deși viitoarea mamica…

- Oana Roman a fost prezenta la concertul pe care Pepe l-a susținut la o celebra berarie din Capitala. Maria Isabela a dansat pe masa. Vedeta a publicat o inregistrare de la concert pe contul sau de Instagram. "Nu prea reușesc sa adorm in noaptea asta. Ma uit la filmulețul asta pe repeat și-mi dau seama…

- Avand o sarcina cu mici probleme, aparuta prea repede dupa prima, Gabriela Cristea fusese sfatuita de medic sa nasca inainte de termen. Inițial, a acceptat. Acum s-a razgandit. Vedeta de televiziune și soțul ei, cantarețul Tavi Clonda, urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara, la jumatatea lunii…

- Vedeta de televiziune Adela Popescu a vorbit despre botezul celui de-al doilea copil pe care il are cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan. Adela Popescu este casatorita cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan din anul 2015. Cei doi au impreuna un baiețel care se numește Alexandru. Adela Popescu…