- Mirela Vaida este un om fericit si implinit, astfel ca a tinut sa impartaseasca cu fanii ei marea bucurie care o incearca in aceasta perioada. Frumoasa prezentatoare a dat vestea, in direct, la Acces Direct.

- Mirela Vaida a trecut prin momente extrem de neplacute, dar acum este in culmea fericirii. Vedeta a reușit sa-și recupereze contul de Instagram, care ii fusese spart de un hacker. In urma cu o zi, Mirela Vaida a avut parte de un incident extrem de neplacut. Vedeta a ramas fara contul de Instagram, care…

- Codin Maticiuc este innebunit dupa fetița sa și ii dedica foarte mult timp acesteia. Artistul are mare grija sa nu ii lipseasca nimic. O iubește foarte mult, iar astazi are un motiv de bucurie in plus. Aceasta implinește 6 luni.

- Adela Popescu este una dintre cele mai indragite vedete de la noi, iar in aceasta vara a avut parte de multe vacanțe, dar și de foarte multe schimbari de look. Totuși, s-a mai intamplat ceva foarte important in aceasta perioada, iar prezentatoarea a ținut sa-și anunțe și fanii.

- Antonia este in culmea fericirii. Dupa o lunga perioada, artista a reușit sa o aduca in sanul familiei pe Maya, fiica sa și a lui Vicenzo Castellano, cu care inca este casatorita in acte. Antonia a postat prima fotografie in care apare alaturi de toți cei trei copii ai sai și a declarat ca este cea…

- Miercuri dimineata, Mihai Morar a devenit tatic pentru a treia oara! Totul a decurs foarte bine si iata ca fanii nu au asteptat mult timp "fotografia de familie". Prezentatorul de la Antena Stars a tinut sa transmita si un mesaj superb.

