Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a mers impreuna cu partenerul ei de viața, Radu Valcan, la gradinița fiului lor cel mare, Alexandru. Vedeta a povestit despre experiența de care a avut parte acolo. Adela Popescu și Radu Valcan au participat la o intalnire in cadrul careia s-a discutat despre importanța primilor trei ani…

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca Nicoleta a avut o relație cu Alexandru inainte de emisiunea „Dragoste fara secrete”, cei doi barbați, Madalin și Alexandru și-au aruncat replici dure, in direct.

- Mirela Vaida a detaliat cum este viața cu trei copii. Vedeta a fost invitata la emisiunea pe care Mihai Morar o modereaza la Antena Stars. "A fost o sarcina foarte ușoara, parca și copilul este mai relaxat ca sunt eu mai relaxata... Cu Vladimir am avut probleme, nici pana cand sa se nasca Tudor nu ma…

- Adela Popescu și soțul ei, prezentatorul de televiziune Radu Valcan, și-au botezat baiețelul cel mic, Andrei, in weekend-ul care a trecut. In weekend a fost petrecere mare in familia celor doua vedete, care l-au botezatt pe cel de-al doilea copil al lor, Andrei. Petrecerea a fost una foarte reușita,…

- Adela Popescu este o mamica implicata, dar are și invitații de onorat, așa ca uneori este nevoita sa ia copiii cu ea in locuri unde alți bebeluși nu ajung. Cel mai recent caz de acest gen a fost saptamana trecuta, cand vedeta a mers cu baiețelul cel mic la salonul de manichiura. Cu bebelușul in brațe,…

- Recent, Adela Popescu a postat pe Instagram o fotografie in care se afla la mani-pedi, cu cosmeticienele in jurul sau și cu bebelușul in brațe. Imaginea cu prezentatoarea tv a starnit controverse in randul fanilor, care nu s-au abținut de la comentarii. Adela a explicat de ce a fost nevoita sa ajunga…

- In urma cu patru luni, Adela Popescu a devenit mama pentru a doua oara. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le marturisește fanilor, despre experiența pe care a avut-o cu micuțul Andrei. Adela Popescu s-a speriat atunci cand a vazut ca dupa aproape trei luni, micutul…

- Adela Popescu a vorbit pentru prima data despre complexul ei, peste care din ferocire a reușit sa treaca. Pentru ca era prea mica de inalțime, vedeta a fost nevoita sa poarte tocuri, timp de patru ani, in perioada liceului. „Am 1.65 si patru ani de liceu am mers numai pe tocuri pentru ca mi se parea…