Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a vorbit pe contul sau de Instagram despre felul in care decurge viața ei acum ca are doi copii. In prezent, prezentatoarea de televiziune se afla in vacanța, in Cipru, alaturi de soțul ei. „Sunt zile in care de cand ne trezim singurul nostru gand este cu cine lasam baieții. Vrem ”sa scapam”…

- Adela Popescu a postat un nou mesaj pe contul de socializare, in care le dezvaluie fanilor, ce presupune viața cu doi copii. Zilele acestea, prezentatoarea tv și soțul ei se afla in vacanța in Cipru. „Sunt zile in care de cand ne trezim singurul nostru gand este cu cine lasam baieții. Vrem “sa scapam”…

- Cine spune ca viața de mamica este una ușoara, inseamna ca nu a trecut niciodata prin așa ceva! Adela Popescu a participat la un eveniment extrem de emoționant la gradinița li Alexandru, acolo unde s-au dezbatut subiecte legate de viața de parinte, responsabilitați și nu numai.

- Adela Popescu a mers impreuna cu partenerul ei de viața, Radu Valcan, la gradinița fiului lor cel mare, Alexandru. Vedeta a povestit despre experiența de care a avut parte acolo. Adela Popescu și Radu Valcan au participat la o intalnire in cadrul careia s-a discutat despre importanța primilor trei ani…

- Viata cu copii poate fi extenuanta pentru o femeie, motiv pentru care, Adela Popescu a incercat din rasputeri sa gaseasca o solutie prin care sa se relaxeze, dar sa nu-i afecteze nici pe ceilalti membri ai familiei sale. Zis si facut!

- Adela Popescu și Radu Valcan se afla zilele acestea intr-o vacanța de vis in Egipt. Cei doi nu au plecat singuri, ci insoțiți de parinți și cei doi baieți ai lor, care vor petrece mai mult timp in compania bunicilor, dupa cum a declarat prezentatoarea tv recent. Radu Valcan a postat pe contul personal…

- Adela Popescu este o mamica implicata, dar are și invitații de onorat, așa ca uneori este nevoita sa ia copiii cu ea in locuri unde alți bebeluși nu ajung. Cel mai recent caz de acest gen a fost saptamana trecuta, cand vedeta a mers cu baiețelul cel mic la salonul de manichiura. Cu bebelușul in brațe,…

- Recent, Adela Popescu a postat pe Instagram o fotografie in care se afla la mani-pedi, cu cosmeticienele in jurul sau și cu bebelușul in brațe. Imaginea cu prezentatoarea tv a starnit controverse in randul fanilor, care nu s-au abținut de la comentarii. Adela a explicat de ce a fost nevoita sa ajunga…