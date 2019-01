Maramures: Astazi, crestinii ortodocsi pe rit vechi sarbatoresc Craciunul

In Romania traiesc peste un milion de crestini ortodocsi ai bisericii crestin-ortodoxe de stil vechi, ucraineni, rusi lipoveni, armeni si sarbi, care isi manifesta credinta in circa 130 de biserici, schituri si manastiri pe rit vechi. In Maramures, comunitatea… [citeste mai departe]