Adela Popescu, apel disperat pe internet! "Sunt foarte agresivi". VIDEO

- Moda dinților foarte albi a adus pe piața din Romania tot felul de dispozitive periculoase, care se vand pe internet. Așa-numitele huse dentare sunt un chilipir, in comparație cu fațetele aplicate in cabinetul medicilor stomatologi.

- Dupa ce a nascut cel de-al doilea copil, Adela Popescu și-a impus sa ajunga la silueta pe care o avea inainte de a ramane insarcinata și s-a pus pe treaba! Artista s-a apucat de pilates, iar azi a facut un lucru cu adevarat de admirat de toate mamicile din lume.

- Adela Popescu a devenit in urma cu aproape 5 luni mamica pentru a doua oara. Vedeta este in culmea fericirii, iar mai in gluma, mai in serios, le-a zis fanilor sai ca poate sa aduca pe lume și o fetița.

- Diana Dumirescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca urmeaza sa aduca pe lume un copil și este extrem de incantata de acest lucru! Mai mult, vedeta este nerabdatoare sa decoreze camera copilului și, pentru ca nu prea are idei, a apelat la ajutorul fanilor ei.

- Viața cu doi copii mici este grea, așa cum marturisește chiar Adela Popescu. Vedeta și Radu Valcan au facut multe sacrificii pentru a face fața acestei provocari, una dintre masuri fiind retragerea fiului cel mare de la gradinița.

- Andreea Balan a postat un mesaj prin care doreste ca toti rautaciosii sa inteleaga ca niciun om nu are nevoie de critici, ci de iubire, sprijin si apreciere. "Omul nu are nevoie sa fie judecat. Are nevoie de mangaiere, de sprijin, de iubire si de o farama de apreciere sincera", a scris Andreea…

- Flavia Mihașan se pregatește pentru venirea pe lume a baiețelul sau și radiaza de fericire. Vedeta a postat o fotografie pe internet care pare „rupta” dintr-o revista! Burtica de gravida o face sa straluceasca mai mult ca niciodata, asta e clar!

- Adela Popescu este o figura extrem de iubita in showbiz și are o familie de care este tare mandra. Cu toate acestea, fanii se tot intreaba de ce nu vrea vedeta sa le arate fețele copiilor, in mediul online.