Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a marturisit cum a reacționat in momentul in care a aflat ca partenerul ei de viața, Radu Valcan, va sta pentru o perioada mai lunga de timp in Thailanda, acolo unde filmeaza pentru show-ul Insula Iubirii, pe care il prezinta la Antena 1. Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase…

- Prognoza meteo 16 martie. Avem parte de o zi insorita și frumoasa! Regimul termic va fi in continuare caracterizat de valori mai ridicate decat mediile multianuale specifice datei. Cerul va avea innorari temporare și va ploua in vest, nord-vest și in centru și pe arii restranse in restul teritoriului. …

- Raluca de la Asia Express s-a accidentat in timpul unei probe a show-ului. Impreuna cu colega ei de echipa, Ana Baniciu, Raluca trebuia sa culeaga furnici roșii pe care sa le adune intr-o galeata. Intr-o clipa de neatenție, Raluca s-a accidentat la genunchi. Din fericire, nu este nimic grav. „Am simțit…

- Prognoza meteo 9 februarie. De la geci de iarna, trecem la tricouri! Și astazi, vremea se va menține calda și frumoasa. Se vor inregistra ridicate pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a zilei. Vantul va sufla slab si moderat. Prognoza meteo 9 februarie.…

- Prognoza meteo 8 martie. De Ziua Femeii, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada in majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros și va ploua, ziua in vest și sud-vest și doar izolat in rest, iar noaptea cu precadere in nord-vest și centru. La munte se vor semnala precipitații…

- INSULA IUBIRII 2018, Temptation Island 2018. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Andy va fi ispita pentru a doua oara in “ Insula iubirii”, sezonul patru. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel…

- Diana și Aurel de la “Insula Iubirii” s-au desparțit. Fostul iubit al Alexandrei, cea alaturi de care a mers in Thailanda, a confirmat acest lucru in direct la tv, deși Diana a negat acest lucru, spunand ca ei sunt inca impreuna. „Da, sunt singur. Ma gandesc in primul meu la mine. Vreau sa-mi fac ordine…

- Dupa desparțirea de Diana, Aurel de la „Insula Iubirii” pare sa fi revenit la fosta lui iubita. Alexandra spune ca nu are niciun resentiment fața de el și ca intotdeauna l-a respectat. Fosta concurenta a intervenit telefonic, intr-o emisiune tv, unde a vorbit despre relația ei cu Aurel. Ea a ținut sa…

- Diana Constantin, fosta concurenta de la “Insula Iubirii”, s-a desparțit ed Aurel, dar a ținut sa faca unele precizari. Asta pentru ca a fost pusa la zid de internauți, prin comentarii acide. Ea nu mai vrea sa discute de relația cu Aurel! “Imi caut colega de apartament pentru ca inainte am avut una…

- Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Radu Valcan a vorbit despre cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Prezentatorul a precizat ca ediția care urmeaza sa inceapa este inedita și ca va oferi scene unice in Romania. Radu Valcan a…

- Vremea va fi in continuare geroasa in cea mai mare parte a tarii și se intorc ninsorile. Cerul se va innora treptat si va ninge, in general slab cantitativ, in Banat si Oltenia, cea mai mare parte a Crisanei si Munteniei si pe arii restranse in celelalte regiuni, potrivit ANM. In sud-vestul teritoriului,…

- Sezonul al patrulea din “Insula Iubirii” se anunța de pe acum a fi unul interesant – roșcata Maria Ilioiu (28 ani) revine in emisiune in rolul de ispita, pentru a treia oara! Conștienta de calitațile sale, Maria a reușit de fiecare data sa-și implineasca rolul de ispita. Daca la prima sa participare…

- In timp ce colegii lui de la Antena 1 intarzie la serviciu din cauza zapezii, Radu Valcan se bucura de soare in Asia, acolo unde filmeaza pentru „Insula Iubirii”. Prezentatorul i-a trimis un mesaj lui Razvan Simion, pe care „matinalul” l-a citit la „Neatza cu Razvan și Dani”. Jumatate din țara se afla…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiti accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Ce face Radu Valcan in Thailanda, dupa ce se incheie filmarile pentru “Insula Iubirii”. In aceasta perioada, soțul Adelei Popescu filmeaza cel de-al patrulea sezon al emisiunii , in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii “Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. In puținele momente libere pe care le are in timpul filmarilor pentru cel de-al patrulea…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Au fost concurenți la ”Insula Iubirii” și acolo s-a infiripat totul! El s-a indragostit nebunește, ea nu i-a respins avansurile. Iar la doi ani distanța, cei doi au facut pasul: el a cerut-o de nevasta, iar raspunsul a fost cel pe care-l aștepta! Olivia Buckland si Alex Bowman au anunțat. Intr-un interviu,…

- Temperaturile din Sud si Sud-Est vor fi cuprinse intre -1° C si 3° C, minima fiind atinsa in Ploiesti, iar maxima in Giurgiu. Vom avea parte de ploaie ușoara. Viteza vantului va ajunge pana la 24 km/h. Cerul va fi plin de nori. Vremea se va menține in general inchisa, cu innorari persistente indeosebi…

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul din cele mai indragite cupluri mondene. De Ziua indragostiților cei doi și-au serbat povestea de iubire, urmand ca in vara sa aniverseze 3 ani de cand formeaza un cuplu și oficial.

- Se intoarce iarna! Cerul va avea innorari temporare, iar vantul va sufla slab și moderat. Pe arii extinse vor cadea precipitații mai ales sub forma de ninsoare. In extremitatea sudica și de sud-est a țarii vor predomina ploile. De asemenea, se vor semnala condiții de polei. Cantitațile de apa vor fi…

- Spectacol incredibil pe cerul Thailandei, informeaza Romania TV. Totul are loc in timpul festivalului lanternelor, moment cand mii de oameni lanseaza pe cer lampioane aprinse. Imaginile sunt memorabile. Citeste si Ilinca Vandici, socata de prostitutie: "Ce voiai, cum iti doreai, nu mai conta..."

- Filmarile la cel de-al patrulea sezon din ”Insula iubirii” au inceput deja in Thailanda, intr-o locatie spectaculoasa, iar castingurile pentru noua ”echipa” de cupluri au fost extrem de dificile. Producatorii show-ului au avut de ales si in cazul unor cupluri care sunt de 50 de ani impreuna!

- Radu Valcan și Adela Popescu se iubesc la fel ca in prima zi. Gestul facut de prezentatorul de televiziune de Ziua Indragostiților este dovada vie ca iși iubește enorm soția. Prezentatorii de televiziune Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul romanesc.…

- Liviu, fost concurent la "Insula Iubirii", o tine pe Bianca in puf! De cand s-au intors din Thailanda cei doi au mers intr-o multime de vacante, in locul care mai de care mai interesante din intreaga lume.

- Adela Popescu si Radu Valcan formeaza unul din cele mai indragite cupluri mondene. Astazi, cei doi isi serbeaza povestea de iubire, urmand ca in vara sa aniverseze 3 ani de cand formeaza un cuplu si oficial. Cu aceasta ocazie, Adela Popescu i-a transmis cea mai frumoasa dedicatie de dragoste sotului…

- Gazda emisiunii “Insula iubirii”, de la Antena 1, Radu Valcan, implineste 41 de ani joi, 8 februarie. Click! va prezinta fotografii de la debut cu chipeșul barbat, dar și povestea de dragoste dintre el și Adela Popescu, actrița care a reușit sa-l faca barbat de casa. Tatal lui, Vasile, susține ca el…

- Adela Popescu, experiența de neuitat in Dubai, alaturi de soțul și baiețelul ei, in varsta de un an și jumatate. Cei doi au fost cinci zile in Dubai si inca opt in Mauritius, iar vacanta in trei a fost una de vis. „Am ezitat multi ani sa mergem in Dubai. Inainte sa il avem pe Alexandru (n.r. fiul lor…

- La o zi dupa ce Adela Popescu s-a intalnit cu fostul iubit, Dan Bordeianu, intr-un platou de televiziune, Radu Valcan a mers intr-un salon de tatuaje, unde si-a facut un nou desen pe corp. In timp ce artist tattoo-ul ii desena tatuajul dorit, carismaticul prezentator a facut o poza, pe care, ulterior,…

- Adela Popescu a avut parte de o intalnire de gradul zero cu fostul sau iubit, actorul Dan Bordeianu. cei doi s-au revazut in platoul emisiunii pe care vedeta o prezinta la Pro TV. Inainte de a se casatori cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan, Adela Popescu a trait o poveste de dragoste cu actorul…

- Intortocheate sunt caile iubirii! S-au dus in Thailanda pentru a-și testa relația cu alți parteneri, iar acum, la un an de la incheierea filmarilor pentru emisiune, au ajuns sa fie impreuna! Vorbim despre Diana Constantinescu, care a facut, pe ”insula”, un cuplu cu Ben, și despre Aurel, care a mers…

- Radu Valcan pleaca in Thailanda, peste cateva zile, sa filmeze al patrulea sezon din “Insula iubirii”. E perioada cea mai grea din an pentru el: va sta o luna departe de soția lui, Adela Popescu, și de baiețelul lor, Alexandru. La intoarcere, probabil va relua cautarea unei case mai mari, pentru ca…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", rupte tacerea! Dupa ce a dat de inteles ca si-a acoperit tatuajul facut impreuna cu Catalin in Thailanda, blondina spune adevarul si dezvaluie ca in niciun caz nu va acoperi acel desen.

- La scurt timp dupa ce ispita Nicoleta le-a aratat tuturor ca si-a acoperit tatuajul facut in Thailanda alaturi de Catalin, tanarul a reactionat. Blondina a preferat sa isi acopere acel desen cu altceva, iar el s-a filmat cantand.

- Adela Popescu si sotul ei, Radu Valcan, au ales sa petreaca sarbatorile de iarna departe de Romania, in Dubai. Cei doi au fost insotiti de Alexandru, copilul cuplului. Pe contul personal de socializare, actrita a “scapat” o fotografie inedita. A

- Artista considera ca fiul sau este inca prea mic. Din acest motiv, Adela Popescu i-a pus cadouri sub brad baiețelului sau, urmand ca Moșul sa vina abia peste vreo doi ani. Adela Popescu și Radu Valcan sunt niște parinți tare grijulii cu fiul lor. Aceștia se ocupa ca micuțului sa nu-i lipseasca nimic.…

- Anul acesta Adela Popescu si sotul ei si-au propus sa incerce ceva cu totul si cu totul deosebit. Ei au dat Bucurestiul pe Dubai si avem imagini de senzatie din vacanta prezentatoarei alaturi de baietii ei: Alexandru si Radu Valcan. Mai mult, in urma cu putin timp, vedeta "a scapat" o poza pe internet…