Adela Popescu a nascut. Ce nume a ales pentru al doilea baiat!

- Duminica, 9 decembrie 2018, la ora 10:16, Adela Popescu a adus pe lume un baiețel sanatos, cu o greutate de 3,430 kg și o inalțime de 51 cm. „Gataaa. Uraaaa! Iata chipul meu obosit, imediat ce am iesit din sala, dupa cinci ore grele de travaliu! O fotografie mai buna nu a, dar sper sa simtiti…

- Fostul baiat vitreg al Elenei Udrea si-a botezat copilul Alin Cocos si-a botezat baietelul, pe Mathias, pe care il are cu actuala lui partenera de viata, Monica Orlanda. La evenimentul care a avut loc intr-un local de lux din Bucuresti a participat si Adelina Pestritu. Vedeta a impresionat si de aceasta…

- Ela Craciun se pregatește pentru a aduce pe lume cel de-al treilea copil, și de aceasta data apeland la nașterea naturala. Vedeta TV a demarat o campanie prin care incurajeaza femeile sa aleaga aceasta varianta, in condițiile in care primesc acceptul medicului in acest sens. Totul a pornit de la statistica…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a nascut luni seara un baietel, numele ales fiind Amon. Pe 10 mai 2016 Alina Gorghiu a nascut primul baiat al familiei, Noah. "Alina (Gorghiu - n.r.) a nascut luni seara. I-a pus numele Amon. Amandoi, Alina si Amon, sunt bine, sanatosi", au precizat surse politice. hotnews.ro