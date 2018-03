Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ doua sute de sindicalisti Sanitas picheteaza, marti, sediul Ministerului Sanatatii, actiunea facand parte din calendarul anuntat al protestelor care se va incheia cu un miting in luna aprilie. Sindicalistii cer egalitate, respect si majorarea salariilor pentru toti angajatii din sanatate…

- Europeana cu cele mai multe cazuri noi de tuberculoza inregistrate, incidenta fiind de 6,5 ori mai mare ca in UE, au informat specialistii de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, care au organizat joi o conferinta de presa, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva acestei grave maladii, potrivit…

- Trei copii mici care s-au imbolnavit de rujeola au murit in ultima saptamana, acestia fiind din judetele Iasi, Bacau si Neamt. De asemenea, medicii au primit confirmarea diagnosticului de rujeola pentru un al patrulea deces care era in investigare, fiind vorba despre un copil de cinci luni din Bacau,…

- Drumuri inchise incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului. Este vorba despre drumurile din DN 1A, DN 1E si DN 73A . In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat…

- Actualul presedinte FRF, Razvan Burleanu, s-a aflat marti la Arad, unde a fost implicat in mai multe actiuni. Aflat in campanie pentru alegerile din 18 aprilie, seful fotbalului romanesc i-a premiat pe absolventii cursului de management sportiv – administrator baze sportive, organizat la Universitatea…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii,…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Dintre…

- Posta Romana va pune la dispozitia clientilor noul serviciu de curierat "Luxury Post Express", bazat pe sistemul "door-to-door", prin care atat destinatarii cat si expeditorii vor avea la dispozitie propriul curier, se arata intr-un comunicat de presa al operatorului postal national, transmis miercuri.Potrivit…

- Potrivit Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), 'Luxury Post Express' se adreseaza persoanelor care au pretentii foarte clare de la serviciile de curierat. Astfel, clientii pot trimite, prin Oficiile Express ale Postei Romane, in aceeasi localitate, cadouri, dar si orice fel de alte colete, de luni…

- Compania Nationala Posta Romana anunța ca isi extinde portofoliul de servicii cu un produs de nisa, tintit pe un segment de public urban, care cauta “livrari rapide, eficiente si discrete”. Noul serviciu este diponibil in 17 orașe. Potrivit unui comunicat remis Libertatea, noul serviciu al Poștei Romane…

- Compania Nationala Posta Romana isi extinde portofoliul de servicii cu un produs de nisa, tintit pe un segment de public urban, care cauta livrari luxury: rapide, eficiente si discrete. „Luxury Post Express” se adreseaza persoanelor care au pretentii foarte clare de la serviciile de curierat. Posta…

- Bilanțul morților cauzate de gripa a ajuns la 69, Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunțând, joi, un alt deces din cauza virusului.Victima este o femeie de 76 de ani din judetul Cluj, confirmata cu virus gripal tip B, iar aceasta suferea si de alte probleme de…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, numarul total al deceselor provocate de virusul gripa ridicandu-se astfel la 69. Este vorba despre o femeie de 76 de ani, din județul Cluj. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat, joi, inca un deces din cauza virusului gripal, o femeie de…

- Tarom introduce, din 25 martie, curse regulate de la Timisoara catre Cluj- Napoca si Iasi, din luna martie. Decizia vine dupa ce compania aeriana Blue Air a anuntat ca retrage aceste destinatii din motive comerciale. Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Aeroportului International…

- „Doua destinații vor fi introduse de la Timișoara de catre compania aeriana Tarom. Aeronavele companiei aeriene naționale care vor zbura spre Iași și Cluj vor fi o alternativa aeriana la rețeaua naționala de transport rutiera și feroviara intre cele trei regiuni istorice: Banatul, Transilvania și…

- Cinci persoane au fost retinute in urma celor peste o suta de perchezitii care au avut loc joi in 16 judete si in Bucuresti, in cadrul unei anchete cu privire la o evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane de euro, produsa de firme din domeniile constructii si comert cu metale feroase si…

- "Din pacate, de nepermis de multe ori, activitatea noastra este ingreunata si chiar blocata de legislatia stufoasa si neunitara. Acest fapt ne ingreuneaza activitatea si lasa loc de interpretari juridice atat din partea functionarilor, cat si a organelor de verificare si control. Decidentii de astazi…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, la Adunarea generala a UNCJR, ca presedintii CJ Iasi, Cluj si Dolj sa se implice in solutionarea proiectelor care vizeaza spitalele regionale, ea semnaland intarzieri majore in realizarea acestora. „O situatie particulara o reprezinta spitalele regionale.…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat “Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. De asemenea, au loc proteste si la Sibiu si la Iasi, insa participarea este mult mai redusa. Oamenii scandeaza “PSD – Ciuma Rosie”…

- Extremele somajului in Romania. Unde se pozitioneaza Clujul Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN. …

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate miercuri in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti in dosarul ce vizeaza vanzarea de electrozi fabricați in China…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie,…

- 51% dintre comenzile plasate anul trecut pe eMAG, cel mai mare retailer online de pe piata locala, au fost plasate de pe dispozitivele mobile, iar 49% de pe desktop, potrivit datelor raportate de companie. Procentul a fost mai ridicat in cazul noilor clienti, astfel ca, 60% dintre cei care…

- Cea mai scumpa vacanta de anul trecut, un revelion in Maldive, a fost cumparata de un cuplu de romani de la agentia dintr-un mall din Baneasa si a costat 84.000 de euro. "In medie, o familie de romani aloca pentru o vacanta suma de 1.500 euro. Astfel, turistii din Moldova cheltuiesc, in medie, 1.100…

- Gerul ajunge peste tara nostra inca din aceasta noapte. Temperaturile vor scadea mult sub pragul de inghet in Transilvania, Moldova si nordul Munteniei.Vor fi temperaturi minime de -17 grade celsius la Miercurea Ciuc, -14 la Suceava, in Botosani, Iasi si Vaslui si -13 grade Celsius la Brasov si Sfantu…

- Situația traficului rutier, in dimineața zilei de 21 ianuarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii…

- COD GALBEN In intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 vor fi precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori, intensificari ale vantului. In zona de munte va ninge insemnat cantitativ și se va depune strat consistent de zapada. In dupa-amiaza zilei de miercuri…

- Numarul firmelor radiate a scazut, in primele 11 luni din 2017, cu 26,79%, la 73.771 companii, fata de 100.764 in perioada similara a anului anterior, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului, informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Potrivit meteorologilor, in mai multe localitati din judetul Gorj, Mehedinti (zona joasa), Olt, Valcea si Dolj se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, local, ceata va fi asociata cu burnita. Tot…

- Unsprezece judete - Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui - se afla luni dimineata sub atentionare cod galben de ceata. Se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit meteorologilor,…

- „Autostrada care sa lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru guvern. In ceea ce priveste legatura cu Transilvania a Moldovei, strategia noastra e urmatoarea. Pentru ca este mai ieftin, este mai usor de facut si trebuie facuta odata, oamenii aia au asteptari foarte mari. Si vom proceda asa.…