In luna iubirii, inainte de Dragobete, ADDA lanseaza o piesa speciala pentru fanii ei, o melodie in care vorbește altfel despre dragoste, pasiune și dorința. „Te-aș iubi”, dupa cum spune chiar ea, este un pas in afara zonei sale de confort, cu mai multa senzualitate afișata. „Am scris piesa acum doi ani, in cateva minute, cand m-am simțit foarte inspirata. Am ascultat instrumentalul și pur și simplu am scris. Este o piesa sensibila, dar și foarte senzuala”, precizeaza ADDA. Muzica este semnata de Eduard Feraru, ADDA, Șerban Cazan, Lucian Nagy și Florin Boka. Textul este compus de ADDA, iar partea…