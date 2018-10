ADDA lansează piesa „Mamă soacră”, cu un subiect încărcat emotional, din viața multor familii din România ADDA abordeaza in cea mai recenta piesa a ei, „Mama soacra”, un subiect pe cat de delicat, pe atat de prezent in relațiile de familie: interacțiunea dintre nora și mama soacra. Chiar daca ADDA se ințelege absolut minunat cu mama soțului ei, dupa cum spune chiar ea, subiectul atat de prezent și de puternic incarcat emoțional a inspirat-o pe artista sa compuna o melodie. Piesa „Mama soacra” vorbește foarte direct despre lucrurile nespuse din relația celor doua femei, despre sentimentul de abandon și cel de putere, dar și despre vindecare și despre cum iubirea, atat cea a mamei, cat și cea a viitoarei… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

