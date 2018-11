Stiri pe aceeasi tema

- Sansele de reproducere a masculilor pot creste daca acestia petrec mai mult timp cu puii, chiar daca nu sunt ai lor, conform unui studiu publicat de antropologii Universitatii Northwestern din SUA.

- HC Zalau a terminat la egalitate, pe teren propriu, cu Borussia Dortmund, scor 25-25, in prima mansa a turului 2 din cadrul Cupei Cupelor. Partida retur va avea loc in Germania, in 21 octombrie.

- Guvernul italian este angrenat intr-un razboi al declaratiilor cu oficiali europeni pe seama planurilor Romei de a tripla deficitul bugetar anul viitor, dand inapoi fata de un angajament anterior de a reduce deficitul intr-una dintre tarile cele mai indatorate ale blocului comunitar. "O marire…

- Despre infertilitate circula o multime de mituri. Si cum internetul este suficient de stufos, cu siguranta vei citi multe lucruri adevarate sau mai putin reale, important este insa sa poti face o diferenta intre informatiile citite.

- Perioada urmatoare va lipsita de precipitatii in cea mai mare parte a teritoriului, iar de maine se vor atinge din nou maxime de 30 de grade Celsius, au anuntat specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie. Saptamana incepe cu timp frumos in aproape toata tara. Dupa-amiaza, norii vor mai putea…

- Primaria Cluj-Napoca anunța instituirea unor restricții de circulație cu ocazia evenimentului ”The Color Run Sunset”, in zilele de 1 și 2 septembrie 2018, in intervalul orar 17.30 – 21.00, pe urmatorul traseu: Start – Piata Unirii, latura de vest – Piața Unirii, latura de sud-est – strada Iuliu Maniu…

- Cercetatorii din cadrul Universitatii Harvard sustin ca una din trei exoplanete contine o cantitate mai mare de apa decat Pamantul. Acest lucru sugereaza ca exoplanetele ar putea sustine viata, precum Terra.

- Bucuresti, 7 august 2018, Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (A.S.S.A.I.) atrage atentia celor aproape 8 milioane de proprietari de autovehicule din Romania cu privire la o foarte posibila crestere a pretului RCA. Pentru o corecta si completa informare a tuturor soferilor din Romania,…