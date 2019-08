Stiri pe aceeasi tema

- WhatApp a fost descoperit cu probleme de securitate. O firma de securitate cibernetica spune ca a identificat cateva vulnerabilitati in aplicația WhatsApp. Acestea ar putea permite hackerilor sa modifice continutul mesajele sau numele expeditorilor.

- Decizia a fost luata și rezerva de aur a Bancii Naționale urmeaza sa revina in țara. Probleme se mai pun doar in legatura cu transportul in siguranța al lingourilor gazduite contra chirie la Londra. In 1999, cand guvernarea Romaniei a fost preluata de Mugur Isarescu, Romania "ajunsese in pragul dezastrului",…

- Barbat de 72 de ani din Harlau. I s-a facut rau in sala de sosiri. Probleme cardiace. Medicul de la Aeroportul Internațional din Iași l-a stabilizat și i-a acordat primul ajutor, oxigen și medicatie. Barbatului i-au fost facute investigații suplimentare. A decis insa ca e nevoie de intervenția Ambulanței,…

- Ingredientele nu sunt deloc scumpe: 1 lingura de bicarbonat de sodiu 3 cesti de apa calduta 3 linguri de balsam de rufe O sticla cu pulverizator Mod de preparare si utilizare: Adaugati cele 3 linguri de balsam de rufe in sticla. Apoi adaugati cele 3 cesti de apa calduta. Adaugati lingura de bicarbonat…

- Edi Iordanescu, antrenorul lui Gaz Metan Medias, a fost externat, luni, din spital. In perioada recenta, tehnicianul a acuzat probleme cu tensiunea si stari de moleseala, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cata incompetența la Caracal! Cine a descoperit, de fapt, locul de unde a sunat Alexandra…

- Jumatate dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania au probleme, in conditiile in care 10% din total sunt in stare falimentara, iar 40% si-au redus activitatea in ultimii doi ani, a declarat, joi, Ovidiu Nicolescu, presedintele de onoare a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici…

- Rogla. Un nou antrenor, alta mentalitate! Despre asta se poate vorbi la UTA. Deja, primele jocuri amicale dau speranta, iar antrenorul Laszlo Balint spune ca lucrurile merg spre bine. Azi, la antrenamentul de dimineata, de la Rogla, tehnicianul a urmarit – in special – jocul rapid, din doua…

- WIMBLEDON 2019 // Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a avansat in turul secund al turneului de la Wimbledon, dupa o victorie cu emoții reușita in fața bielorusei Aliaksandra Sasnovich (25 de ani, 37 WTA), scor 6-4, 7-5. Halep joaca in turul secund cu Mihaela Buzarnescu (47 WTA), cea care a trecut de Jessica…