Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Mexicul ar trebui sa trimita migrantii care solicita azil in Statele Unite inapoi in tarile lor de origine, a doua zi dupa ce autoritatile americane au inchis cea mai aglomerata granita din sudul tarii si au folosit gaze lacrimogene impotriva multimii,…

- Serviciul vamal si de protectie a frontierelor (CBP) american a redeschis duminica punctul de trecere de la San Ysidro, California, la cateva ore dupa ce cateva sute de migranti din America Centrala au incercat sa forteze trecerea frontierei americane in apropiere de orasul mexican Tijuana. Granița…

- Sute de locuitori din Tijuana s-au adunat pentru a protesta fata de migrantii din America Centrala care au ajuns la granita cu SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Tensiunile au crescut in ultimele zile dupa ce 3.000 de migranti dintr-o caravana care a calatorit prin America Centrala…

- Mai mult de 1.500 de migranti din America Centrala au sosit joi in orasul mexican Tijuana, la granita cu Statele Unite, relateaza AFP preluata de Agerpres. In cursul diminetii, 22 de autobuze avand fiecare la bord circa 50 de migranti au ajuns la intrarea in acest oras situat in statul mexican…

- Mai mult de 1.500 de migranti din America Centrala au sosit joi in orasul mexican Tijuana, la granita cu Statele Unite, relateaza AFP. In cursul diminetii, 22 de autobuze avand fiecare la bord circa 50 de migranti au ajuns la intrarea in acest oras situat in statul mexican Baja California, adaugandu-se…

- Cateva sute de migranti din caravana care a plecat in urma cu o luna din Honduras au ajuns la frontiera dintre Mexic si Statele Unite, im timp ce alte mii avansau rapid catre nord, relateaza AFP, informeaza News.ro.Primele grupuri de migranti din America Centrala s-au adunat pe plaja de la…

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa-i puna in ”orase de corturi” si sa-i opreasca cu peste 5.000 de militari - a caror trimitere la frontiera a fost anuntata de armata - pe migrantii din caravana din America Centrala ce fug din calea violentei si saraciei din tarile lor si se indreapta catre…

- Simona Halep s-a intors in tara, luni seara, pentru a face cateva analize medicale, in vederea identificarii cauzelor problemelor de la spate. Numarul 1 WTA urmeaza sa fie supusa unei investigatii RMN.