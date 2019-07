Adamas Buhuși, NR 1 în Bulgaria Cum am spus de nenumarate ori, viața e facuta din emoții. E vorba de acele trairi care iți dau speranța, iar atunci cand iți vezi visul implinit ai senzația ca toata lumea este a ta. Exact aceste sentimente au fost traite, saptamana trecuta, de un grup de copii buhușeni care au participat la o competitie […] Articolul Adamas Buhuși, NR 1 in Bulgaria apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Erasmus+ L’amitie en partage, coordonat de Școala Gimnaziala “Alexandru Cel Bun” Bacau, Romania, in parteneriat cu alte cinci școli, „ Metodi Mitevski Brico” din Lozovo, Macedonia, „Todor Janev”, Caska, Macedonia, „Podstawowa Mikolaja Kopernika”, Lazynie, Polonia și „Nicola Vaptsarov” Hadzidimono,…

- Echipa Școlii Gimnaziale Nr.10 Bacau a revenit din vacanța de primavara cu forțe proaspete pentru a primi, zilele acestea, cum se cuvine oaspeții din cea de-a treia mobilitate a Proiectului Erasmus+ „Smart Tools in Schools”. Elevi și profesori din cele 4 țari partenere, respectiv Polonia, Bulgaria,…

- O saptamana aparte. Speciala. Nu e neaparat nevoie sa o spui sau sa o scrii. Și nici sa te uiți in calendar. O simți. In tine și in jurul tau. Este saptamana Aceea. Saptamana in care El s-a sacrificat pentru noi. Saptamana Patimilor. Saptamana in care parca suntem ceva mai ințelegatori, daca nu chiar…

- Bilanț meritoriu pentru CS „Dan Botezatu” Bacau in Muntenegru, acolo unde, recent, s-au derulat Europenele de karate SKDUN și Cupa Europeana pentru Kohai. La Bar, gazda celor doua competiții, s-au reunit la start 790 de sportivi din 21 de țari. Gruparea bacauana antrenata de Ionuț Cașeru s-a prezentat…

- S-au consumat primele 3 zile din Bacau Fest Monodrame, timp in care invitații, critica de specialitate, publicul larg au putut viziona mai multe spectacole inscrise in Concursul de Monodrama, respectiv pe Elena Frunze Hatman, din Chișinau, cu „Jurnalul Annei Frank”, pe Vasil Duev, Bulgaria, cu „Everything…

- Inainte de meciul de sambata, cu Daco-Getica, antrenorul Florin Bratu i-a spus atacantului Valentin Buhacianu: „Vali, in acest joc vreau sa demonstrezi ca nu degeaba ești unul din golgheterii campionatului”. Buhacianu s-a conformat, inscriind doua goluri. Unul mai frumos ca celalalt. „Toata lumea vorbește…

- De la un an la altul prezența la bursa generala a locurilor de munca a șomerilor este din ce in ce mai modesta. O demonstreaza participarea lor și la evenimentul de acest gen desfașurat astazi, 12 aprilie, la Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”. Dupa incheierea bursei, organizata ca de fiecare data…

- Discuție cu amicul F. Daca va citi aceste randuri – și sunt toate șansele sa o faca – sigur va zambi. Asta cu „amicul Cutare” tinde sa devina un cod al nostru. Discuția are ca tema cat trebuie/ poate sa fie de obiectiv un jurnalist. Sigur, la o prima strigare, toți sunt de parere ca […] Articolul O…