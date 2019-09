Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dealul Spirii" București-Ilfov va organiza in acest sfarșit de saptamana activitați informativ-educative pentru a celebra ziua pompierilor romani, cel mai important reper de identitate al acestei arme, dupa urmatorul program: -Sambata, 14 septembrie,…

- Subofiterul Alin Jorja, de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, a primit vineri insigna onorifica "Pompierul de onoare al anului", iar colegul sau Cornel Uta, de la ISU Bucuresti-Ilfov, a primit distinctia de "Salvatorul de onoare al anului", in cadrul unei ceremonii desfasurate cu…

- Pe 13 septembrie, in Piața Cetații din Alba Iulia, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba organizeaza evenimentul Ziua Pompierilor. Cu aceasta ocazie, locuitorii sunt invitați sa participe alaturi de pompieri la o serie de manifestari in Cetatea Alba Carolina. Evenimentul include un ceremonial…

- Activitatile dedicate aniversarii Zilei Pompierilor vor debuta vineri la Monumentul "Eroilor Pompieri" din Capitala, cei mai merituosi militari urmand sa primeasca distinctiile anului. "Festivitatea va cuprinde ceremonii militare si religioase, precum si conferirea insemnelor onorifice 'Pompierul de…

- 'Festivitatea va cuprinde ceremonii militare si religioase, precum si conferirea insemnelor onorifice 'Pompierul de onoare al anului' si 'Salvatorul de onoare al anului' celor care s-au remarcat prin obtinerea unor performante profesionale deosebite, servicii de exceptie si acte de eroism in executarea…

- In contextul in care vineri, 13 septembrie 2019, in intreaga țara se celebreaza Ziua Pompierilor din Romania, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al Județului Cluj a organizat miercuri,

- Dupa ce a rasunat timp de circa cinci minute, in jurul orei 16, in partea de vest a orasului, jumatate de ora mai tarziu sursa vacarmului asurzitor era inca de origine necunoscuta inclusiv pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. „Pe surse", am aflat ca e vorba de o interventie la o magistrala…

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a solicitat, duminica, venirea elicopterului SMURD de la Targu Mures, in statiunea Paltinis, pentru a prelua un biciclist care a cazut si este in stop cardio-respirator, conform Agerpres.