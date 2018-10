Acuzele PSD-ului: Klaus Iohannis a votat “în sictir” Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat duminica seara ca referendumul de revizuire a Constitutiei nu a fost asumat politic de nimeni si a fost o actiune civica, precizand ca presedintele Klaus Iohannis s-a dus la vot in ultimele minute din zi, "in sictir". "In primul rand, nu a fost un vot politic. Acest referendum nu a fost o chestiune asumata politic de nimeni. A fost pur si simplu o actiune venita in urma unei scrisori semnata de 3 milioane de romani, un demers care s-a transformat in referendum (...) Daca vorbim despre boicotul opozitiei, putem spune doar ca toata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

