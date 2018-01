Stiri pe aceeasi tema

- El a mai spus ca a vorbit cu Carmen Dan si despre probleme care tin de organizarea Ministerului Afacerilor Interne. Intrebat daca a vorbit cu ministrul Carmen Dan si despre demiterea sefului Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierul interimar a raspuns: "Asta este o situatie pe care o sa o analizam…

- Dupa ce PSD l-a amenințat din nou cu suspendarea pe președintele Klaus Iohannis, in cazul in care acesta refuza nominalizarea premierului propus de partid, vicepreședintele PNL, Florin Cițu, il indeamna pe șeful statului sa iasa la atac și „sa le dea una peste bot” social-democraților.

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa amenințarile PSD la adresa lui Klaus Iohannis cu suspendarea. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca și-ar dori ca Iohannis „sa le dea una peste bot” și ii cere președintelui sa le transmita cum ar putea PNL sa-l ajute sa faca asta.„Cum…

- "In aceasta seara, președintele Klaus Iohannis a caștigat un nou mandat. Nu este de mirare ca PSD-ul joaca atat de prost, pentru ca luptele securiștilor din interiorul PSD-ului sunt atat de mari, incat nici ei pe ei nu se mai recunosc. Șeful partidului a clacat in seara asta, din punctul meu de vedere,…

- Carmen Dan a fost marul discordiei in ultimele zile guvernul Tudose, dupa solicitarea premierului de a-i cere acesteia demisia. In cele din urma chiar primul-ministru a fost cel care a demisionat, iar Carmen Dan a declarat la finalul sedintei CEx: "Am facut ceea ce trebuia facut". Citeste…

- S-au vehiculat mai multe scenarii in aceste zile dupa ce premierul a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Totuși, in ultimele zile au aparut informații privind un pact intre Dragnea și un Tudose. In acest context și Gabriela Fiera a spus ca vina e de ambele parți. Astfel, nu e exclus…

- Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, intr-o emisiune la B1 TV, ca intreg scandalul din PSD a pornit de la ministrul de Interne, Carmen Dan. Basescu sustine ca desi ministrul stia ca premierul nu-si dorea schimbarea sefului din Politie, Carmen Dan i-ar fi fortat mana lui Tudose."Sincer…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- Dumitru Buzatu a declarat, joi seara, corespondentului MEDIAFAX, ca o cunoaste pe Carmen Dan, este un om onest, si ca a ramas surprins cand premierul, ”sub impulsul nervilor, i-a solicitat demisia”. ”Asemenea lucruri nu ar trebui sa se petreaca intr-un Guvern, dar din pacate au evoluat de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu-si va da demisia de la conducerea institutiei, ea declarand in schimb ca a avut acceptul initial al lui Catalin Ionita de a prelua sefia Politiei Romane, desi ulterior acesta a facut raport prin care refuza numirea.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, va face declaratii de presa joi, la ora 21.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, in contextul declaratiilor premierului privind posibila sa demisie. Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca ”daca ministrul Carmen Dan va fi lasata, iși va…

- PNL ii cere premierul Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere din functie a ministrului de Interne, Carmen Dan si sa nu se mai planga in studiourile televiziunilor prietene, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban, cerand si demisia sefului IGP.

- ”Doi militieni, ma refer la Dragnea de Teleorman si la Dragnea de Braila, se rafuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, asa cum a facut intotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. De ce? Mi-e foarte greu sa inteleg”, a afirmat Ludovic Orban, potrivit News.ro.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca nu mai doreste sa mai lucreze cu ministrul de Interne Carmen Dan pentru ca l-a "mintit" si ca, daca isi va prezenta demisia, o va accepta. "Daca va fi lasata, va demisiona", a precizat Tudose. Premierul Mihai Tudose a afirmat ca a fost "mintit" de ministrul Carmen…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite premierului Tudose sa fie prim-minitru, nu „gainar de Brailita” si sa ii ceara institutional demisia ministrului de Interne Carmen Dan, fara sa o umileasca si fara sa practice jocuri politice pe seama Politiei Romane.

- Potrivit surselor citate, Catalin Ionita a discutat telefonic miercuri dimineata cu premierul, anuntandu-l pe acesta ca i-a transmis ministrului Carmen Dan ca refuza postul de sef al Politiei Romane, dar si motivele care stau a baza deciziei. "In acest moment ma aflu in anticamera dansei", i-a fi spus…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri, la Antena 3, ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane.

- "Pe canalele media se vehiculau diferite informații. (...) A auzit discuția domnul Bogdan Chirieac. Discuția a fost urmatoarea, reproduc aproape exact: buna ziua, sunt premierul. Domnule comisar, doriți aceasta funcție? Raspunsul a fost exact așa: Domnule prim-ministru, permiteți sa raportez. In…

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- Carmen Dan, șefa de la Interne, a facut, in aceasta seara, la Romania Tv, noi dezvaluiri despre cazul polițistului pedofil, angajat de ani buni in ograda Poliției Rutiere. Mai mult, ministrul de Interne a vorbit, pentru prima data, despre o eventuala demisie a sa, precizand ca ” nu a venit cu mandatul…

- Iata cele cinci intrebari: Cine l-a promovat și folosit in interes personal? De ce a fost protejat și a beneficiat de regim preferențial? De ce statul roman constata dupa cate un scandal ca testele psihologice sunt irelevante? De ce umblau nesupravegheați prin cartier doi copii cu varste foarte…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a declarat total nemultumita, marti, de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului acuzat de pedofilie, precizand ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. ”Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat…

- Scandalul declansat in Politia Romana dupa descoperirea pedofilului din lift nu a ramas fara urmari. Astfel, asa cum era de asteptat, acest episod s-a lasat cu serioase schimbari. Primul care isi va pierde postul este chiar seful Politiei Romane, Bogdan Despescu. Ministrul Internelor, Carmen Dan…

- Liderii PSD s-au reunit intr-o ședința a Comitetului Excutiv care tinde sa devina una maraton, durand deja peste 4 ore. Pentru ca ședința este una foarte importanta, liderii PSD au apelat la masuri de securitate fara precedent. Pe langa deja clasicul bruiaj al telefoanelor, care se intampla…

- Ministrul Carmen Dan a decis primele masuri dupa scandalul iscat in jurul pedofilului care s-a dovedit a fi agent in cadrul Brigazii Rutiere. Dupa o sedinta in care a discutat cu secretarii de stat si cu sefii structurilor din Politie, potrivit purtatorului de cuvant al MAI, ministrul Carmen Dan i-a…

- "Demisia este un gest unilateral, indiferent de motive. De cele mai multe ori, motivele invocate nu au legatura cu realitatea. Daca iți dorești o plecare amiabila, nu invoci niciodata motive reale precum: nemulțumirea fața de pachetul salarial, temperamentul șefului sau faptul ca ai fost sarit de…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de "modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are"."PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…

- La aceasta ora, polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Atentie! ALERTA FALSA pe facebook legat de polițistul TAIAT cu SABIA. Amanunte incredibile in SCANDALUL ZILEI Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, a facut astazi primele declarații in legatura cu cazul polițistului injunghiat cu o sabie in timpul misiunii. Șeful IGPR a punctat, printre alte informații,…

- Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, a facut astazi primele declarații in legatura cu cazul polițistului injunghiat cu o sabie in timpul misiunii. Șeful IGPR a punctat, printre alte informații, ca polițistul ranit a avut la el casca de protecție, insa nu a purtat-o. Acesta a anunțat ca se vor face…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și drept deputatul „mitraliera” dupa ce s-a laudat ca are arme de acest tip acasa, a declarat luni ca va cere demisia șefului Jandarmeriei pentru evenimentele care au avut loc in timpul protestelor din Piața...

- Scandalul din Piața Victoriei, acolo unde manifestanții #Rezist doresc sa opreasca ocuparea Pieței cu un Targ de Craciun, a aprins spiritele pe scena politica. Sociologul Marius Pieleanu susține ca o cedare a Gabrielei Firea, in sensul anularii acestui Targ, ar constitui un precedent extrem de periculos,…

- Aproximativ 150 de bucureșteni s-au adunat duminica seara, in jurul orei 18,30, in Piața Victoriei, pentru un protest fața de modificarea legilor justiției, potrivit Agerpres. Ulterior, numarul protestatarilor a mai crescut.Protestatarii sunt "inarmați" cu steaguri, pancarte, fluiere și tobe.…

- Preotul caterisit al bisericii din Schitul Oraseni Deal, judetul Botosani, ii acuza pe reprezentantii Bisericii ca au spart usile lacasului de cult si ca l-au strans de gat si tarat pe jos.

- Avocatul Gheorghe Piperea a demisionat din functia de consilier onorific al premierului, precizand ca nu vrea sa acapareze atentia publica si sa devieze programul administratiei. Anuntul sau este facut dupa ce intr-o postare pe Facebook s-a intrebat de ce liderul social-democrat Liviu Dragnea, urrmarit…

- Am decis sa imi inaintez demisia din funcția de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atenția publica și sa deviez, chiar și pentru cateva ore, programul administrației. Mai importante și urgente sunt codul fiscal și dezbaterea relativa la legile…

- Luni, 13 noiembrie, va ramane o zi de neuitat pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Dupa vizita de la DNA din aceasta dimineata, acestuia i s-a cerut demisia chiar din interiorul partidului pe care il conduce.

- Washingtonul a cerut miercuri Arabiei Saudite ca procesele impotriva celor acuzati de coruptie sa fie 'corecte si transparente', dupa campania in care au fost arestati zeci de printi, politicieni si oameni de afaceri sauditi, campanie considerata insa de unele media ca fiind una de epurare politica.Citește…

- Dumitru Dragomir, fost președinte LPF, a facut mai multe acuze grave la adresa staff-ului lui Dinamo. Dragomir a vorbit despre noaptea de dinaintea jocului Dinamo - Aerostar Bacau 1-0, din Cupa Romaniei, in care mai mulți jucatori de la Dinamo au petrecut și au baut pana dimineața, și a spus ca și cei…

- Deputatul Victor Ponta a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu-Jiu, ca Liviu Dragnea a participat la mai multe intalniri formale si informale cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, spunand despre presedintele PSD ca a fost…

- "Avem majorarea pensiei minime garantata de la 400 de lei care a crescut la 520 de lei, beneficiari sunt peste 1 milion de pensionari. Va fi crescuta conform programului de guvernare de la 1 ian 2018 la 640 de lei, de la 1 ian am avut cresterea pensiei cu 5, 25 la suta, majorarea punctului de pensie…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi la un forum organizat la Palatul Parlamentului ca daca și-ar da demisia problemele din sistem nu vor fi rezolvate și nici accesul pacienților la medicamente."Mi se cere demisia pentru orice. Daca ies din casa, mi se cere demisia. Daca intru…