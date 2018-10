Una dintre acuzatiile grave facute de Tudorel Toader, cand a cerut revocarea procurului general, a fost aceea ca numirea sa in functie ar fi venit ca "recompensa" pentru ca ar fi clasat un dosar al lui Klaus Iohannis. Potrivit raspunsului de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, in perioada 2007-2018 au fost identificate 9 dosare care il privesc pe Klaus Iohannis, in care s-au dispus solutii de clasare, dar "nu a fost identificat nici un dosar solutionat sau confirmat de dl. procuror general Augustin Lazar". Comunicatul poarta semnatura lui Pamfil Mugurel, procuror sef al sectiei…