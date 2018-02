Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut astazi o intrevedere cu omologul sau din Federația Rusa, Serghei Lavrov. Intrevederea a avut loc in cadrul Conferinței de securtitate de la Munchen. Potrivit comunicatului de presa al MAEIE, cei doi oficiali au efectuat un…

- Baschetbalistul lui Cleveland Cavaliers, LeBron James, a declarat ca nu-l poate respecta pe Donald Trump deoarece nici președintele SUA nu are respect fața de alegatorii sai. Intr-un interviu acordat celor de la The Uninterrupted, starul din NBA nu a ezitat sa il atace din nou pe Trump: "Cand eram copii,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, i-a sugerat premierului Bulgariei, Boiko Borisov, sa obțina cetațenia rusa ca sa voteze la alegerile prezidențiale din Rusia. Declarația a venit ca urmare a glumei lui Borisov despre alegerile prezidențiale din Rusia.…

- Comisia de Aparare din Senat se intruneste marti pentru a stabili o data la care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa fie audiat cu privire la acuzatiile lansate de el referitoare la Serviciul de Protectie si Paza (SPP).

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Avocatii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, l-au sfatuit sa refuze orice intrevedere cu echipa anchetatorului Robert Mueller in privinta investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale, relateaza New York Times.

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat "aroganta si dispretul" administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse, conform Agerpres.Intr-un comunicat publicat…

- Phenianul a denuntat duminica discursul despre Starea natiunii, in care Donald Trump a acuzat Coreea de Nord de "dictatura cruda", drept "strigat de teroare" al unui presedinte american impresionat de puterea sa, potrivit AFP, scrie news.ro.Dupa un an, presedintele american si conducatorul…

- Donald Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati, comenteaza AFP. Presedintele american a aprobat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand calea publicarii sale de…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "îngrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei…

- Premierul Viorica Dancila a renunțat oficial la paza și protecția SPP. Ceilalți miniștri o urmeaza. Decizia nu este una politica, susține liderul PSD, Liviu Dragnea, deși l-a acuzat public pe șeful SPP ca spioneaza miniștrii și ca s-a implicat in luptele interne din partid

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei citat de Agerpres.ro. Reamintim ca, Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat, vineri, ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca SUA se retrag din el, așa cum a amenințat Donald Trump ca o va face.

- Acuzațiile președintelui SUA, Donald Trump, privind presupusa asistența oferita de Rusia Coreei de Nord sunt &"total lipsite de fundament&", afirma surse din cadrul Ministerului rus de Externe, cerând Administrației americane sa respecte

- Un scandal de proportii il vizeaza pe Donald Trump. Asta dupa ce in presa americana au aparut fragmente dintr-o carte care va fi lansata saptamana viitoare si care contine dezvaluiri din culisele campaniei si presedintiei Trump.

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Anul 2017 a fost unul extrem de important. In primul rand ca este primul an in care l-am avut pe Donald Trump la Casa Alba. A fost o schimbare de magnitudine relevanta. Insa dupa 8 luni, establishmentul american a reactionat si a inlocuit practic complet echipa voluntarista si nepregatita cu care a…

- Presa maghiara a anuntat in data de 22.12.2017 ca in ultima zi a sesiunii din acest an a Camerei Deputatilor, paramentarul UDMR Kulcsar Terzsa Jozsef a depus, spre legiferare, Statutul de autonomie al tinutului secuiesc, act normativ care a mai fost respins, in doua randuri, de legislativul roman, sub…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Compania de cibersecuritate Kaspersky Lab, cu sediul la Moscova, a dat in judecata administratia presedintelui american Donald Trump, ca urmare a interzicerii de catre Washington a softului sau antivirus in agentiile federale americane, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Compania a anuntat…

- Ingerintele în campaniile electorale din Rusia reprezinta ceva frecvent, iar Statele Unite sunt implicate în mod special în acest lucru, a declarat, vineri, ministrul de Externe rus Serghei Lavrov în fata membrilor Casei Superioare a

- Putin a anunțat, ieri, ca va candida ca independent la prezidențialele din 2018. Nu are emoții, pe buna dreptate, ca nu va ramane inca șase ani la Kremlin. Și a negat, din nou, implicarea Rusiei in alegerile din SUA, precizand ca sunt invenții ale dușmanilor lui Trump

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa interventie rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american Donald Trump menita sa-l discrediteze pe acesta din urma, relateaza EFE. Totul a fost inventat de oameni aflati in opozitie…

- Vladimir Putin a declarat joi ca acuzatiile de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016 au fost "inventate" de adversarii lui Donald Trump pentru a-l "delegitima", sustinand ca existenta contactelor cu echipele candidatilor reprezinta o "practica obisnuita", scrie AFP.

- Acuzatiile de amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 au fost ”inventate” cu scopul de a-l ”delegitima” pe Donald Trump, iar contactele cu echipele candidatilor sunt o ”practica obisnuita”, a declarat joi Vladimir Putin in traditionala sa conferinta de presa de la sfarsitul anului,…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a aparat joi politia federala, sub tirul criticilor presedintelui american, Donald Trump, care incearca sa discrediteze o ancheta asupra influentei Moscovei in timpul campaniei din 2016 si a presupusei intelegeri secrete cu echipa sa, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Congresmanul american Elijah Cummings (democrat) a afirmat miercuri ca Michael Flynn, fostul consilier al lui Donald Trump aflat in centrul unui scandal privind implicarea Moscovei in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, i-ar fi dat asigurari unui om de afaceri in ziua investiturii președintelui…

- Departamentul de Stat al SUA va incepe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, intarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza AFP. Decizia presedintelui…

- Rusia a acuzat miercuri serviciile de informatii americane ca incearca sa-i recruteze pe jurnalistii rusi din SUA, intr-un context in care ambele tari au desemnat reciproc mass-media celeilalte drept 'agenti straini', informeaza AFP. 'In ultimul timp, jurnalistii rusi, inclusiv cei care se afla in…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relațiilor dintre cele doua țari a fost "ingerința" Moscovei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti. …

- Un responsabil de rang înalt din echipa de tranziție a președintelui american Donald Trump a scris într-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia „tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA”, potrivit unui articol publicat sâmbata de The New York Times și preluat…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, incepe astazi un turneu european pentru a consolida aliantele americane in fata ”agresiunii” Rusiei. Si a le cere tarilor NATO sa bage mai adanc mana in portofel pentru aparare. In timp ce in SUA continua telenovela presupusei ingerinte a Moscovei in alegerile…

- Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje in care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibila privind ingerința Moscovei in alegerile prezidențiale americane,…

- Unul dintre cei mai experimentati agenti ai Biroului Federal de Investigatii (FBI, politia federala) al SUA, Peter Strzok, suspectat ca a scris mesaje critice la adresa presedintelui Donald Trump, a fost exclus...

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Potrivit hollywoodreporter.com, CNN va boicota petrecerea de Craciun organizata pentru mass-media, vineri, de presedintele american Donald Trump la Casa Alba. „In contextul atacurilor continuate ale presedintelui la libertatea presei si la CNN, nu consideram ca este potrivit sa sarbatorim…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Gigi Becali nu scapa de problemele cu justitia. Patronul celor de la FCSB este implicat intr-un nou dosar rasunator, iar acuzatiile la adresa sa sunt destul de grave, informeaza Romania Tv.Gigi Becali a fost actionat in instanta de un om de afaceri de origine araba. Latifundiarul este acuzat…

- Site-ul revistei americane Vanity Fair a publicat informații exclusive despre circumstanțele in care președintele american Donald Trump a transmis ministrului rus de externe Serghei Lavrov informații secrete furnizate de serviciile de securitate israeliene. Despre scandal au scris in mai și iunie ABC…

- Democratul Vlad Plahotniuc considera ca atacurile din ultima vreme la adresa sa ar fi puse la cale de FSB-ul rusesc, dupa ce autoritațile de la Chișinau au dat in vileag schema de spalare a banilor din Federația Rusa. Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM) mai spune ca atat plangerea condamnatului…