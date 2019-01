Un judecator federal din Los Angeles a respins miercuri procesul de hartuire sexuala intentat de Ashley Judd impotriva producatorului de film Harvey Weinstein, precizand ca actrita poate continua actiunea in instanta pentru acuzatia de calomnie, potrivit Reuters.



Judd l-a acuzat pe Weinstein ca ar fi defaimat-o in 1998 dupa ce actrita i-ar fi refuzat avansurile sexuale din anul anterior.



In procesul intentat in aprilie 2018 actrita din ''Double Jeopardy'' l-a acuzat pe Weinstein ca i-a patat reputatia convingandu-l pe regizorul Peter Jackson sa nu o distribuie…