- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea negulescu, ies la iveala. Fostul șef al DGA Prahova a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu.

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Dezvaluiri incredibile au fost facute in aceasta seara despre familia procurorului de la DNA Ploiesti, Lucian Onea. Incercand sa afle informatii despre Onea chiar de la cei care il cunosc cel mai bine, familie si apropiati, reporterii Romania TV au avut parte de o supriza colosala. Mai multi batrani…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- Se mareste considerabil calupul de acuzatii pe numele procurorului sef al DNA – Serviciul Teritorial Ploiesti Lucian Onea care, in cateva zile, a ajuns vedeta nationala, consacrandu-se deja, alaturi de Mircea Negulescu, pentru stilul de a fabrica dosarele de "mare coruptie" in unitatea de elita atat…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Bacau au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul ARSENE IONEL, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei si presedinte al organizatiei judetene Neamt a unui partid politic cercetat in stare…

- Monica Macovei crede ca, de duminica, de cand au fost difuzate inregistrarile lui Vlad Cosma privind plantarea de probe intr-un dosar DNA, "asistam la o inscenare" ca sa se ajunga la demisia lui Laura Codruta Kovesi. "De duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova a cutremurat peisajul justiției din Romania! Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- "Am fost riddicat de DNA Ploiesti din propriul birou de adjunct al sefului IPJ Prahova, pe 17 august 2015. Am fost luat de grupele antitero ale Jandarmeriei Romane. Lucian Onea avea numartl meu, daca ma apela si ma cita la sediul DNA ma prezentam. Onea a dispus prin mandat de aducere sa fiu redicat...…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora…

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intoarce de urgenta in tara, din Japonia, dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila i-a cerut sa revina in Romania in contextul scandalului declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea…

- Fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, sustine ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului, informeaza Mediafax.Adrian…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a vorbit despre presupusa relatie pe care ar fi avut-o cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit ca i-a spus lui Kovesi ce facea Mircea Negulescu la DNA Prahova. Kovesi s-ar fi bucurat ca cel poreclit…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost obligat sa falsifice probe si ca cei doi, alaturi de politistii judiciari ar fi fabricat dosare,…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Sorin Raducanu, unul dintre candidații la președinția FRF, a avut o reacție dura la adresa lui Ionuț Lupescu, dupa ce acesta a anunțat ca va participa la alegerile din 18 aprilie. (Detalii aici) "Sa fie sanatos, dar va face același lucru ca toți ceilalți: va fura poporul cu cluburile, primariile și…

- Razvan Burleanu este audiat la sectia 9 de Politie ca urmare a unor plangeri depuse impotriva lui. Trei dintre fostii angajati au depus plangere impotriva lui, iar acestia il acuza ca nu a pus in aplicare decizii ale judecatorilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, a fost condamnat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, decizia fiind definitiva. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au majorat, luni, pedeapsa de…

- Consiliul Național al Audiovizualului a somat TVR pentru o ediție a emisiunii „Romania 9” pentru lipsa de echilibru intr-o dezbatere ce a avut ca tema Familia tradiționala versus familia moderna.

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Andreea Cosma a depus plangere penala impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocala, si a altor patru persoane, ofiteri si subofiteri de politie judiciara in cadul SIF-1.P.J. Prahova, si cere daune in valoare de 1,5 milioane de euro. Deputatul PSD ii acuza pe acestia…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- Procuorrii DNA l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe Ionuț Ifrim, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, pe care il acuza de șantaj și cumparare de influența. In rechizitoriul transmis Tribunalului București procurorii arata ca in 28 aprilie 2017, in calitate…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, cercetat pentru trafic de influența, susține ca situația sa a fost „prezentata deformat”. La scurt timp dupa ce a fost plasat sub control judiciar, Ionel Arsene a scris nu renunța la conducerea Consiliului Județean Neamț și ca le cere iertare parinților și prietenilor…

- Cornel Gigina a declarat ca "Eugen Stan era marioneta lor, știa prea multe și de aceea l-au protejat. Niciodata un șef nu-și ține aproape decat un caine credincios". Noi detalii ies la iveala in cazul politistului pedofil. Eugen Stan dirija traficul la moartea lui Bogdan Gigina "Nu…

- Scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Cei doi se contreaza din cauza ministrului de Interne, Carmen Dan, care a intrat in colimatorul premierului dupa cazul pedofilului politist din lift. In scandal intervine si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Intr-o postare furibunda…

- Este razboi total intre Romania TV și Digi 24. Dupa ce Radu Paraschivescu a criticat programul de Revelion al celor de la Romania TV, jurnalistul Victor Ciutacu, principala vedeta a stației, ii da o replica acida și se intreaba ce fumeaza acesta sau ce mananca de pe jos ca vina cu astfel de teorii,…

- Realizatorul TV Ionuț Cristache i-a raspuns lui Gabriel Liiceanu, dupa ce filozoful a scris intr-un text publicat pe contributors.ro ca la TVR exista o emisiune unde "Ionuț Costache” are un "proiect TV compact cu crema infractorilor”. Acesta se refera la emisiunea "Romania 9”."Ies si eu la…

- Tot scandalul a pornit de la o plangere a lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru transplant.

- Eliberat din inchisoare in urma cu cateva luni, Gheorghe Ștefan a fost trimis in judecata pentru trafic de influența in ”dosarul Ceahlaul”. Doua dosare, referitoare la modul in care se facea finantarea echipei de fotbal Ceahlaul, la nivelul anilor 2010-2011, au fost inregistrate, in ziua de 21 decembrie,…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.”Investigatia vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Directorul general economic din Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Speranta Georgeta Ionescu, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita si trafic de influenta. Ea este acuzata ca, in perioada in care era director general economic in…

- Deputatul PSD Mihai Valentin Popa a fost trimis in judecata, joi, de catre procurorii DNA Brașov pentru savarsirea infracțiunilor de trafic de influența și șantaj. El va fi judecata in stare de libertate.

- Prioritatea Uber in Romania este sa fie serviciu reglementat, dar deocamdata nicio autoritate nu vrea sa-si asume asta, spun șefii Uber.Citeste si: ULTIMA ORA - Urmarit international, afaceristul Avraham Morgenstern a fost CAPTURAT in Argentina Reprezentantii Uber au propus autoritatilor…

- Primarul municipiului Campina, Horia Tiseanu, a fost trimis in judecata de DNA Ploiești pentru abuz in serviciu, trafic de influența și instigare la delapidare in forma continuata, o parte dintre acuzații vizand cumpararea nelegala a unui autoturism cu dotari de lux care a fost folosit personal și…

- Denunt soc la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu. Celor doi li se aduc acuzatii etrem de grave. Nu doar seful Senatului si al Camerei Deputatilor vor fi in vizorul DNA.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania dispare: NU il veți…