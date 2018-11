Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller l-a acuzat luni pe fostul șef de campanie a actualului președinte american Donald Trump, Paul Manafort, ca a oferit declarații false Biroului Federal de Investigații și anchetatorilor, relateaza The Independent și Reuters.

- Statele Unite ale Americii au anuntat ca ofera recompense pentru informatii privind trei membri de rang inalt ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formatiune scoasa in afara legii si care desfasoara de mai multe decenii o insurgenta armata impotriva statului turc, transmite Reuters.Masura…

- Peste 5200 de militari americani, dintre care unii inarmati, vor fi desfasurati la frontiera Statelor Unite cu Mexicul, pentru a contribui la securizarea ordonata de presedintele Donald Trump, a declarat luni un general citat de Reuters si AFP. "Cred ca presedintele a aratat clar ca securitatea…

- Jockpot-ul loteriei americane Mega Millions a ajuns miercuri dimineata la suma de 868 de milioane de dolari - a doua cea mai mare valoare din istoria Statelor Unite - dupa ce, in urma extragerii de marti seara, niciun bilet nu a fost declarat castigator al marelui premiu, relateaza Reuters.…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, anunța The Guardian . Manafort, despre care se spune ca ar discuta acordul cu procurorul Robert Mueller, care se pregatește pentru…

- Casa Alba a declarat vineri ca decizia lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, de a pleda vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu are nicio legatura…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort si-a dat acordul sa pledeze vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller, și sa colaboreze cu acesta in ancheta privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie BBC News. Manafort…

- Un fost asociat al lui Paul Manafort, fost director de campanie al lui Donald Trump gasit vinovat de frauda fiscala si bancara, a admis vineri in fata instantei ca a platit o suma de bani din partea unui responsabil politic ucrainean comitetului de organizare a investirii lui Donald Trump, relateaza…