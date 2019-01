Ministrul de interne austriac, personalitate marcanta a partidului de extrema dreapta FPO, a declansat o vie polemica miercuri, explicand ca vrea sa repuna in discutie "anumite constructii juridice stranii" care franeaza puterea politica, facand astfel o aluzie transparenta - potrivit opozitiei - la Conventia europeana a drepturilor omului, conform AFP, scrie Agerpres.

"Cred in principiul potrivit caruia legea trebuie sa urmeze politica si nu politica legea", a declarat ministrul Herbert Kickl marti seara la televiziunea publica.



Or, potrivit ministrului, "exista constructii…