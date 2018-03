Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Cosma a reiterat ideea ca dosarele instrumentate de DNA PLoiești sunt pline de probe false. Intr-o intervenție, in direct, la Romania TV, fostul deputat a declarat ca a fost șantajat pentru a face declarații false.

- Cei mai buni sportivi din toate colțurile țarii s-au intalnit duminica, la Alba Iulia, in cadrul Campionatului Național de Marș, ediția de iarna, competitie organizata de Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia și Federația Romana de Atletism. CS Unirea a castigat concursul pe echipe la senioare, iar mai multe…

- Dupa ce Vanghelie a sustinut, la TV, ca Gabriel Oprea s-ar fi ocupat “pentru a-i scoate din politica pe niste oameni pe altii de a le inchide trusturile de presa”, fostul vicepremier a reactionat, negand categoric spusele fostului primar. Marian Vanghelie afirmase, miercuri seara, ca Diaconescu, patronul…

- Familia tinerei ucise de catre subofiterul Florin Oprea in coafor spune ca sediul Politiei Titu a fost ocupat, in ultimii ani, de oameni ai legii numiti pe criterii politice. Interventia la timp a autoritatilor poate ca ar fi evitat aceasta tragedie, insa politistii au fost ocupati sa se "spele" unii…

- Asia Express a fost pe primul loc pe intervalul de difuzare pe publicul comercial. Exatlon a avut poziția de conducere la nivel național și la orașe. Citeste si EXATLON. COSMIN CERNAT. "Am fost acuzat". Declaratia asteptata de fanii Faimosilor si Razboinicilor Pro TV, cu Ma insoara…

- Imaginile socante ale serii au fost recunoscute chiar de catre protagonista lor. In direct la Romania TV, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a spus ca imaginile din sediul DNA Ploiesti sunt reale si ca a fost o perioada neagra din viata ei. Patru a vorbit doar cateva minute, apoi…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, ca fosta Administratie Barack Obama a initiat investigatia privind ingerintele electorale ruse, fara a lua masuri de contracarare, doar pentru a o favoriza pe Hillary Clinton, fostul candidat democrat in scrutinul prezidential din 2016. "De ce a lansat…

- Mihai Chirica, primarul Iașului, il ataca dur pe Liviu Dragnea și il acuza pe liderul PSD intr-o postare pe Facebook ca incurajeaza hoția. “Faptul ca aceasta degradare a partidului de guvernamant...

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- In perioada 2-4 martie 2018 a avut loc, in localitatea Reghin, cea de-a XI-a editie a turneului de fotbal „Cupa Municipiului Reghin 2018”, la doua categorii de varsta Under 11 si Under 7, iar Dejul a fost reprezentat cu cinste de A.S. Mecsom Dej. La categoria U11 s-au aliniat la start 24 de echipe,…

- Un europarlamentar iese la rampa cu noi atacuri la adresa Guvernului Dancila! Siegfried Muresan sustine, intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, ca inca din prima luna de mandat, in locul solutiilor fiscal-bugetare sau a pregatirii președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, Executivul a avut…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a urcat din nou pe prima treapta in clasamentul jucatoarelor profesioniste de tenis. Simona Halep are 7965 de puncte in timp ce, fostul lider mondial, Caroline Wozniacki are 7525 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de urmatoarele…

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a formulat joi noi acuzatii impotriva lui Paul Manafort, fost sef al campaniei electorale a presedintelui Donald Trump, informeaza DPA.Manafort si Robert Gates - un alt membru al personalului de campanie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inceput la ora 18.00, intr-o conferinta de presa extraordinara, prezentarea raportului privind activitatea DNA, sinteza care are 36 de pagini. La ora 18.55, prezentarea sintezei a ajuns de abia la pagina 11, iar ziaristii sunt extrem de nervosi, pentru…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii imputa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, incalcarea repetata a Constituției și arata ca doar intr-un singur an, CCR a sancționat DNA de doua ori pentru conflicte juridice de natura instituționala.”Am reținut o situație fara precedent la…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Un parlamentar rus, Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia, scrie BBC. Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie. Reznik a declarat…

- Sportiva Alexandra Ianculescu, locul 31 la 500 m, in cadrul competitiei de patinaj viteza de la Jocurile Olimpice, a declarat ca prin participarea la Pyeongchang si-a indeplinit un vis si ca este increzatoare in privinta sanselor sale la urmatoarea editie a JO.“A fost o cursa buna, insa am…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Ingrid Mocanu a dat cateva detalii de la protestul de astazi din fata Palatului Cotroceni, spunand ca„ Malin Bot a fost lasat sa provoace, ceea ce urmarea, sa urle, sa filmeze și, in general, sa faca absolut tot ce voia”, de catre cei de la Jandarmerie.

- Bogdan Despescu spune ca detinea date de la finalul anului 2017 despre intentia ministrului Carmen Dan de a-l demite. De altfel, chestorul precizeaza ca cercetarea sa disciplinara era „necesara” pentru sustinerea afirmatiilor ministrului de interne care s-a antepronuntat cu privire la vinovatia lui.

- Grupul Carrefour a deschis astazi un supermarket Market in comuna Șiria, județul Arad, Market Șiria, ajungand la un numar de 233 de supermarketuri la nivel de rețea. Noul supermarket iși așteapta clienții cu o gama de peste 11.000 de produse, iar oferta include peste 1.000 de articole Carrefour cu minimum…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a afirmat, duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. „Trebuia desemnat la un moment dat premierul Romaniei. Era vehiculat numele unui fost…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Atac etrem de dur din Parlamentul European la adresa sefului PSD, Liviu Dragnea. Nici Guvernul Viorica Dancila nu e menajat deloc de europarlamentarul Monica Macovei.Citeste si: Primele IMAGINI cu avionul israelian doborat de sirieni: Situatia este extrem de GRAVA / VIDEO "Guvernul-marioneta…

- Acțiunile unei procuroare DNA au revoltat-o la culme pe Ingrid Mocanu. Din spusele fostei șefe ANRP reiese faptul ca aceasta este un om de baza și chiar ocupa o funcție de conducere, insa, cu toate acestea, modul in care iși exercita funcția este unul ilegal.

- PMP Constanța se confrunta cu o situație delicata dupa ce Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care iși exprima nemulțumirile fața de alianța dintre PMP și PSD. Mai mult, Turcescu o considera „toxica”.

- Siria a acuzat Statele Unite ca sunt responsabile de un „masacru brutal” in urma bombardamentului din provincia Deir al-Zour, scrie BBC. Atacul de peste noapte al americanilor a ucis aproape 100 de soldati ai fortelor pro-guvernamentale in apropierea raului Eufrat.Ministrul Afacerilor Externe…

- Jeanette Manfra, seful securitatii cibernetice din cadrul Departamentului National de Securitate al SUA, a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca rusii au intrat cu succes in sistemul de vot al mai multor state americane, inainte de alegerile prezidentiale din 2016. Ea a adaugat ca,…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, luni seara, ca meciul cu Steaua, din etapa a XXIV-a a Ligii I, este cel mai important al sezonului, subliniind ca toata lumea vrea sa castige aceasta partida."FCSB are doua zile in plus, dar nu conteaza, asta nu e o scuza. Sunt orgolii, toata lumea vrea…

- Emil Constantinescu, fostul presedinte al Romaniei, a intrat intr-un scandal imens cu cei de la Antena 3. Totul s-a intamplat dupa ce postul de stiri a prezentat un reportaj din comuna Cornu in care s-a prezentat informatia conform careia Emil Constantinescu ar detine o casa in aceasta comuna. Acesta…

- Grefierii din toata tara continua protestele si o contrazic pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, care spunea ca nu a fost anuntata despre nemultumirile lor. Protestul personalului auxiliar din cad...

- Deputatul PNL Alba, Florin Roman continua sa atace conducerea Inspectoratului Școlar Județean Alba. Dupa ce a spus ca zeci de școli vor fi inchise de Marcela Daramuș, acum vine cu noi acuzații. Acesta spune ca la inceputul anului școlar a comasat 2 clase și mai mulți elevi au renunțat la cursuri. Acesta…

- Oana Lis sustine ca a fost bruscata, pentru ca nu voia sa iasa din camera sotului ei. Ce pensie are Viorel Lis. Sotia l-a dat de gol pe fostul primar al Capitalei "M-a lovit la mana sa ies din camera lui. A zis ca vrea sa vorbeasca doar cu domnul avocat. Doar in dansul mai are incredere.…

- Vicepremierul Paul Stanescu, detinator si al portofoliului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat, miercuri, ca Lucian Pahontu i-a transmis printr-un „prieten“ ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi „executat“ si ca el ar putea prelua PSD.

- Acuzații grave la adresa Simonei Halep dupa finala pierduta la Australian Open 2018. Nici Wozniacki n-a scapat. Site-ul Seven Sport, citat de DigiSport, a lansat o serie de acuzatii incredibile la adresa romancei, despre care sustin ca a incercat sa o scoata din ritm pe daneza prim time-out-ul medical…

- Actor Robert de Niro a fost acuzat ca s-a folosit de dezastrul cauzat de uraganul Irma, pentru aschimba legea privind deținerea terenurillor din insula Barbuda, în interesul dezvoltatorilor. Locuitorii insulei spun ca schimbarile au fost facute în interesul actorului…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a denuntat "rusofobia fara precedent" a occidentalilor, apreciind ca este mai puternica decat in perioada Razboiului Rece, potrivit unui interviu publicat duminica pe site-ul cotidianului Kommersant, scrie AFP."Aceasta directie spre rusofobie este fara…

- Protestele #rezist au fost in prim-plan sambata, cand zeci de mii de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirile fata de masurile legislative pe care le pregateste actuala guvernare. Acest eveniment a mobilizat principalele televiziuni de stiri, unele dintre ele reusind…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, la Curtea de Apel București s-a desfașurat o noua ședința in procesul privind Protocolul de fuziune dintre PMP și UNPR, semnat in urma cu un an și jumatate de Traian Basescu și Valeriu Steriu.Astazi, in fața Instanței, pe langa PMP, reprezentat prin avocat, au fost…

- Comisia Europeana a acuzat miercuri Rusia ca 'orchestreaza' o campanie de dezinformare pro-Kremlin in tarile Uniunii Europene, constatand ca aceasta 'din pacate (...) poate fi extrem de eficienta', relateaza AFP. 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie…

- Ghidul Suprem al Iranului a condamnat marti afirmatiile jignitoare facute de presedintele american Donald Trump la adresa mai multor tari din emisfera sudica, vazand in aceasta dovada faptului ca SUA mint atunci cand declara ca se preocupa de drepturile

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Deputatul Liviu Plesoianu a lansat noi acuzatii la adresa initiatorului fenomenului Coruptia Ucide, Florin Badita. Intr-o scurta analiza, Plesoianu a scos in evidenta postari ale lui Badita, in care acesta lanseaza acuzatii grave la adresa presedintelui SUA, Donald Trump. "Creatorul “Corupția…

- La Institutul Transplant Renal din Cluj (ICUTR), coordonat de medicul Mihai Lucan, s-ar fi efectuat operatii de transplant de pancreas direct pe oameni, fara a se experimenta cu animale, asa cum cer regulile Agentiei Nationale de Transplant, spune actualul manager, Silviu Moga.

- Procurorii intentioneaza sa aduca acuzatii impotriva mogulului Harvey Weinstein, dupa ce politia din Beverly Hills a inmanat doua anchete catre biroul procuraturii din Los Angeles, scrie The...