Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE, Norica Nicolai, critica dur poziția președintelui Klaus Iohannis, dupa publicarea raportului GRECO. Nicolai susține ca Iohannis vrea sa țina Romania in poziția ”ghiocel” și sa urmam tot ce ni se dicteaza din extern.”Klaus Iohannis a susținut azi, de la tribuna Administrației…

- Centrul de recuperare medicala va fi pus sub ocrotirea Sfantului Luca al Crimeii și va funcționa in cadrul Centrului „Sfantului Nicolae” al Primariei Brașov din cartierul Noua, strada Gladiolelor, nr. 4. In noul centru de recuperare al Arhiepiscopiei Sibiului vor fi tratați și persoanele cu posibilitați…

Sute de kilograme de cornuri, care ar fi trebuit furnizate in cadrul programului guvernamental „cornul si laptele", au fost gasite aruncate pe malul raului Mures, in zona orasului Ocna Mures.

- Horia Georgescu susține ca a aflat cu stupefacție ca un document esențial din dosarul sau, aflat la Curtea de Apel București, a fost ținut secret de catre judecatoarea Ana Maria Tranca. Fostul șef al ANI mai afirma ca documentul este catalogat drept ”secret”, deși normal este ca parțile implicate…

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TURDA ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 25 IUNIE 2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE EXECUTIE VACANT:

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat ca oficialii gigantului chinez Huawei primesc ordine de la Guvernul de la Beijing. „Huawei este un instrument al Guvernului chinez. Sunt puternic conectati. Este ceva greu de inteles pentru americani", a declarat Pompeo. Si saptamana trecuta acesta…

- In emisiunea „Dragoste fara secrete” apar din ce in ce mai multe controverse intre concurenti. Dupa razboiul dintre cele doua cupluri: Nicoleta/ Madalin si Alexandru/Madalina, iata ca apare si un al treilea cuplu in ecuatie.

Un fost angajat al Dedeman Turda a dat societatea in judecata, acuzand ca i s-ar fi scazut salariul pentru abateri necomunicate, in timp ce salariile altor colegi au crescut. Din cauza șicanelor, el...