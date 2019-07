Stiri pe aceeasi tema

- "Niciodata un om de dreapta nu poate sa se alieze cu unii cu care nu-și poate face nici cruce. Cu stanga nici cruce nu poți. (...) Dar inainte de PNL, USR, UDMR, suntem romani la Bruxelles. Noi reprezentam interesul național, este un termen sanatos. Interesul Romaniei este al tuturor agricultorilor…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, il acuza pe Dacian Cioloș de negocieri pentru Franța, nicidecum pentru Romania. ”Nu este de ras - este de plans! Dacian Ciolos a negociat si luptat ( ca de obicei ) pentru tara lui - Franta! Problema noastra este cine negocieaza si cine se lupta pentru…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, i-a imputat lui Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, faptul ca la negocierile pentru impartirile functiilor la varful Uniunii Europene est-europenii nu au obtinut niciuna. Ponta sustine ca Ciolos a negociat pentru Franta, "tara…

- Victor Ponta reactioneaza la incidentul din Parlamentul European care l-a avut in centru pe Dacian Ciolos. Dupa ce fostul premier a fost primit cu rasete ironice pentru ca a denuntat ipocrit practicile pe care chiar el le-a folosit (negocieri de culise, impotriva vointei cetatenilor), liderul PLUS…

- Corina Cretu si Mihai Tudose cei doi membri ai Pro Romania care au obținut mandate in Parlamentul European in urma alegerilor europarlamentare din 26 mai, vor face parte din grupul social-democratilor din Parlamentul European, a anunțat Victor Ponta. „Totul este bine cand se termina cu bine / Corina…

- Fostul președinte Traian Basescu îl ataca dur pe Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, pentru ca nu ia poziție fața de situația din Republica Moldova pentru ca nu mai este în campanie electorala: ”​Conștiința democratica a lui Timmermans și-a terminat gazul!”Ce…

- Rona Hartner se lupta de cateva luni cu diagnosticul cumplit de cancer, dand dovada de o atitudine optimista și de o credința puternica. Indragita actrița iși ține la curent fanii cu fiecare pas pe care-l face. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania , dupa…