- Familia unui baietel de 2 ani, care a murit la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, in urma unei boli infectioase, reclama ca acesta a fost tratat cu tantum verde si paracetamol intravenos. Conducerea spitalului spune ca nu toate infectiile necesita antibiotic.

- Tudor Niream a disparut de peste o luna și jumatate de acasa, iar de atunci nimeni nu a mai auzit nimic despre el. Adolescentul de negasit, iar unchiul lui are și o ipoteza in privința dispariției.

- Parintii unui copil din Pucioasa aduc acuzatii grave medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. Acestia spun ca bebelusul lor, de doar o luna, a murit in urma unui malpraxis. Oamenii spun ca cel mic ar fi primit o perfuzie gresita.

- Un barbat in varsta de 78 de ani din Dambovița a murit, in a doua zi de Craciun, dupa ce o bucata de cozonac i-a ramas in gat. Medicul Tudor Ciuhodaru, de la Spitalul Clinic de Urgența „Sf.

- Acuzații grave lansate de cantarețul Tudor Chirila, dupa ce ieri mai mulți protestatari au fost legitimați in Piața Victoriei de un jandarm care, susțin protestatarii, ar fi"Un jandarm care duhneste a alcool legitimeaza cinci oameni care stau cu un banner pe un trotuar. Jandarmul duhnind a…

- Un copil de aproximativ doi ani a fost gasit mort de pompieri intr-una dintre camerele unei casei din satul ilfovean Caldarari care a luat foc ieri, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, informeaza MEDIAFAX.Pompierii au gasit intr-una dintre ...

- Acuzatii incredibile aduse de aceasta ieseanca • Spune ca fratele ei a murit in spital dupa ce s-a internat pentru simple ameteli • Medicii au descoperit ca barbatul suferea de o boala grava • Ieseanca nu intelege cum a fost posibil acest lucru si spune ca nu a primit vreo explicatie din partea cadrelor…

- Cel putin 11 persoane au decedat in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au afectat Iordania, la doua saptamani dupa o tragedie similara, au anuntat autoritatile, informeaza site-ul postului Al Jazeera.