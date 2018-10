Barbatul de 31 de ani s-a imbatat si a intrat peste o vecina in casa. Femeia a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii care l-ar fi luat la bataie cand a refuzat sa le dea actele.

Individul a fost incatușat cu forța in strada de oamenii legii, apoi dus la secție, unde a fost lovit in continuare. Ulterior, polițiștii l-au dus pe scandalagiu la psihiatrie. El a fost externat, insa are rani la cap și spune ca se simte rau.

Poliția din Focșani a deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat.