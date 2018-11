Stiri pe aceeasi tema

- Febra `Statului paralel` inca face ravagii in Romania. Unii cred in sintagma inventata in timpul Guvernarii PSD-ALDE și iși explica orice ar fi neexplicabil prin implicarea ”Statului Paralel” (un fel de animism), alții ca ar fi doar pura propaganda menita sa abata atenția de la adevarata grija a…

- Barbatul de 31 de ani s-a imbatat si a intrat peste o vecina in casa. Femeia a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii care l-ar fi luat la bataie cand a refuzat sa le dea actele. Individul a fost incatușat cu forța in strada de oamenii legii, apoi dus la secție, unde a fost…

- La dezbaterile din Parlamentul European, Krzysztof Hetman, membru al Grupului PPE, a spus ca Guvernul Romaniei lupta impotriva celor care lupta cu corupția. Dan Nica, europarlamentar PSD, a replicat susținand ca este vorba despre o campanie de fake news. "Banuiesc ca nu aveți nevoie de sfaturi…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca ”guvernantii nu fura doar resursele publice, ci si idei”, referindu-se la proiectul prin care muncitorii straini care vin in Romania ar incasa salariul minim in loc de salariului mediu pe economie.Citește și: Adina Florea, propusa pentru șefia DNA,…

- Este tanar, sarmant, unul dintre cei doi romani care au ajuns la o olimpiada de iarna, fiind performer la sariturile cu schiurile si unul dintre cei mai rapizi razboinici de la Exatlon. Tanarul Iulian Pitea are 21 de ani si pana la aceasta frageda varsta a trait experiente demne de un roman de aventuri.…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca epidemia de gripa porcina este o catastrofa economica și sociala cauzata de incompentența și corupție, precizand ca autoritațile nu au facut nimic deși primul focar a aparut in urma cu un an. Ponta vorbește și despre o ordonanța de urgența data cu dedicație,…

- Valentin Jucan, fost membru al Consiliului Național al Audiovizualui a transmis o scrisoare membrilor comisiilor de cultura și media din Camera Deputaților și Senat, acesta solicitând ca forurile sa reacționeze la "pasivitea" din ultima perioada a CNA.