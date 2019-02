Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, nu mai exista nici cea mai mica indoiala. Președintele Klaus Iohannis a tradat Romania. In interesul Rusiei și Germaniei. In timp ce intreg Guvernul și majoritatea parlamentara, susținuți de partenerul nostru startegic, Statele Unite, și de majoritata covarșitoare a membrilor Uniunii…

- Acuzații extrem de grave și de dure la adresa președintelui Klaus Iohannis. Jurnalistul Sorin Roșca Stanescu susține intr-un comentariu ca președintele Klaus Iohannis a tradat interesele strategice ale Romaniei și ale partenerului american in favoarea Rusiei și Germaniei in Cazul gazoductului Nord…

- Laura Codruța Kovesi s-ar fi folosit de un dosar pentru a-l șantaja pe președintele Klaus Iohannis. Și ar fi urmarit astfel o noua numire in fruntea DNA. O spune Sebastian Ghița intr-o intervenție la Realitatea TV. Acesta continua seria dezvaluirilor și o acuza pe Kovesi ca i-ar fi coordonat pe controversații…

- Creste ingrijorator bilantul romanilor rapusi de gripa in acest sezon: 20 de morti a lasat in urma pana acum virusul AH1N1. Una din victimele gripei este o femeie de 45 de ani din Ialomita. Ea a incetat din viata dupa ce, sustine sotul ei, s-ar fi prezentat de doua ori la Urgenta cu simptome de gripa,…

- Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor, a declarat ca presedintele nu are drept de veto in sedintele de Guvern, iar daca nu se discuta temele prevazute de Constitutie, premierul il poate invita sa iasa. Klaus Iohannis a anuntat ca va merge la sedintele de Guvern din acest an.

- Dan Nica a transmis, vineri, ca președintele Klaus Iohannis da dovada de iresponsabilitate prin blocarea numirii noilor miniștri, în special în contextul preluarii de catre România a Președinției Consiliului UE.

- Acuzațiile lui Ilan Laufer la adresa președintelui Klaus Iohannis l-au revoltat pe realizatorul B1 Tv Radu Banciu, care a comentat acest subiect in cadrul emisiunii „Lumea lui Banciu”.Purtatorul de cuvant al Bisericii Catolice, dupa ce Laufer l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism: 'Ba, baiatule...Bate…

- Ilan Laufer a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta marti la sediul PSD, ca refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a il numi la Ministerul Dezvoltarii este un act antisemit. "Dragi Romani,...