- Actrita Amber Heard sustine, in noi documente depuse la o curte de justitie, ca Johnny Depp, care i-a fost sot timp de doi ani, a amenintat ca o va omori si a cerut respingerea procesului intentat de actor pentru defaimare.Ea l-a dat actionat in judecata pe actor, dupa ce el i-a intentat proces…

- O mama din comuna Lapoș il acuza pe preotul din sat ca i-a batut fiica in timpul orei de religie! Din povestirile mamei, se pare ca preotul Gabriel Bușaga i-a tras fiica de par și a palmuit-o, pe motiv ca aceasta l-a injurat.

- Cântaretul canadian Justin Bieber a negat marti ca ar mai fi interesat de fosta lui iubita, cântareata Selena Gomez, la o zi dupa ce a anuntat ca se retrage temporar din viata artistica pentru a se concentra asupra familei.

- Vești proaste pentru președintele Donald Trump, dupa ce democratii americani au anunțat ca ancheteaza in Congres o posibila obstructionare a justitiei de catre Donald Trump. Deasemenea, Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor așteapta documente de la peste 60 de persoane si entitati intre care…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu cedeaza in razboiul cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Aceasta posteaza zilnic mesaje pe propria pagina de socializare, care mai de care mai taioase la adresa politicianului. In ultima postare, Firea il acuza pe Dragnea ca afecteaza investițiile in transportul…

- Acuzații extrem de grave la adresa angajaților din subordinea ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici. Aceștia ar furniza informații confidențiale unor persoane neavizate."Eugen Teodorovici, este responsabilitatea ta! In prima sedinta a comisiei de buget, finante si piata de capital…

- Laura Codruța Kovesi s-ar fi folosit de un dosar pentru a-l șantaja pe președintele Klaus Iohannis. Și ar fi urmarit astfel o noua numire in fruntea DNA. O spune Sebastian Ghița intr-o intervenție la Realitatea TV. Acesta continua seria dezvaluirilor și o acuza pe Kovesi ca i-ar fi coordonat pe controversații…

- Creste ingrijorator bilantul romanilor rapusi de gripa in acest sezon: 20 de morti a lasat in urma pana acum virusul AH1N1. Una din victimele gripei este o femeie de 45 de ani din Ialomita. Ea a incetat din viata dupa ce, sustine sotul ei, s-ar fi prezentat de doua ori la Urgenta cu simptome de gripa,…