Acuzații grave la adresa Guvernului. Creșterea pensiilor este falsă "Punctul de pensie este un furt. Ati fost furati, pentru ca pensiile voastre sa fie mai mici, atunci cand s-a introdus (punctul de pensie, n.r.). A spus-o si Curtea de Casatie si Justitie, in 2011. Ce lege este aia cu aplicare din 2021? Cati vor mai trai dintre pensionarii de astazi? In cati 35 de ani vor recalcula doua milioane de pensii? Ne lovim de o alta minciuna: ca sunt 6 milioane de pensionari. Nu este adevarat. Nu au fost niciodata 6 milioane de pensionari in Romania. Sunt fix 2,209 milioane de pensionari pe punctul de pensie. De ce aceasta minciuna? Ca sa schimbe statutul juridic al pensiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

