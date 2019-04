Acuzații grave într-o casă de tip familial din vestul țării. Mai multe minore ar fi fost abuzate sexual Acuzații extrem de grave au fost facute de catre familia adoptiva a unei fete. Potrivit unor surse judiciare, o plangere penala a fost depusa de catre familia adoptiva a unei fete internate in trecut in casa de tip familial Vera din localitatea Santana, județul Arad. Familia fetei acuza doi barbați, un jandarm și un angajat […] Articolul Acuzații grave intr-o casa de tip familial din vestul țarii. Mai multe minore ar fi fost abuzate sexual a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

