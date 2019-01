Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump se confrunta vineri cu noi acuzatii la adresa sa, dintre „cele mai grave“, potrivit opozitiei democrate, si anume ca presedintele Statelor Unite i-ar fi cerut fostului sau avocat sa minta in Congres, un nou episod al dosarului rus care-i afecteaza deja mandatul la Casa Alba, relateaza AFP.

- Membri democrati ai Congresului SUA au cerut demiterea sau suspendarea presedintelui Donald Trump pe fondul informatiilor aparute in presa ca l-ar fi indemnat pe fostul avocat Michael Cohen sa minta in Congres despre un controversat proiect imobiliar in Rusia.

- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…

- Fostul director al FBI James Comey a fost audiat vineri cu usile inchise in Congresul american la solicitarea republicanilor, in timp ce opozitia democrata a denuntat o tentativa de diversiune in contextul anchetei privind Rusia care otraveste mandatul presedintelui republican, relateaza AFP.…

- Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, a pledat joi vinovat in fata unei instante din Manhattan pentru ca a mintit in timpul audierii sale in Congresul SUA cu privire la contactele sale cu Rusia, potrivit mai multor media americane, citate de AFP si dpa.

- "Avand in vedere ca navele si marinarii nu au fost returnati Ucrainei de catre Rusia, am decis ca ar fi mai bine pentru toate partile implicate sa-mi anulez intalnirea programata", a scris Trump pe Twitter. Anuntul este facut la o ora dupa ce le transmisese reporterilor ca probabil se va intalni cu…

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- Președintele Trump intra de miercuri intr-un climat politic radical schimbat, in care se va confrunta cu perspectiva unui razboi de doi ani cu o Camera a Reprezentaților democrata, cu puterea de a-i bloca agenda legislativa. Combativ din fire, bucuros sa intre in confruntari, președintele trebuie acum…