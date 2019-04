Acuzaţii grave: Campania preşedintelui a fost spionată ”Caut sa adun toate informatiile” cu privire la ”originile si desfasurarea unor activitati (in domeniul) informatiilor impotriva campaniei Trump in 2016”, a declarat Bill Barr intr-o audiere in Senat.



”Cred ca s-a facut spionaj. Problema este sa stabilim daca acest lucru era justificat. Eu nu spun ca nu era, dar trebuie sa verificam”, a adaugat el, informeaza news.ro.



Politia federala americana (FBI) a deschis inca din iulie 2016 o ancheta cu privire la amestecul Rusiei in campania prezidentiala. FBI s-a interesat apoi de contacte intre anturajul candidatului republican si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

