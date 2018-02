Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la Spitalul de Arsuri acuza ca nu i-au fost platite contribuțiile la sanatate și pensii. Doctorul Camelia Roiu susține ca unitate medicala la care lucreaza nu i-ar fi platit taxele de mai bine de jumatate de an. Medicul Camelia Roiu a scris intr-un mesaj publicat pe pagina personala de Facebook…

- Situatie de neimaginat semnalata de un medic de la Spitalul de Arsuri din Capitala. Doctorul Camelia Roiu reclama faptul ca unitatea medicala unde isi desfasoara activitatea nu i-ar fi platit contributiile la sanatate si la pensii de mai bine de jumatate de an.

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- FCSB și CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1. Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a criticat dur maniera de arbitraj a lui Mircea Bîrsan și penalty-ul acordat pentru echipa roș-albastra în minutul 76.

- PMP Constanța se confrunta cu o situație delicata dupa ce Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care iși exprima nemulțumirile fața de alianța dintre PMP și PSD. Mai mult, Turcescu o considera „toxica”.

- O profesoara de la Școala Gimnaziala din Lupșa a facut o plangere la DNA Alba prin care o acuza pe directoarea instituției de abuz in serviciu, șantaj, amenințari și falsuri și ii cere daune morale de un milion de euro. Femeia susține ca a fost harțuita la locul de munca și din acest motiv s-a […]

- Un consilier judetean a lansat miercuri acuzații extrem de grave la adresa conducerii Consiliului Judetean Satu Mare. Adrian Cozma a precizat ca deși consilierii județeni au votat pentru achiziționarea unor autoutilitare, Consiliul Județean a achiziționat mașini de lux. La un preț de circa…

- Cuplul format de Oana și Viorel Lis este unul cat se poate de neliniștit, mereu aflat in cautarea unor noi aventuri, despre care Oana, studenta la Facultatea de Psihologie, sa scrie pe pagina personala de Facebook. In urma cu cateva zile, Oana afirma ca a fost agresata de Viorel, care ar fi impins-o…

- Pompierii fagarașeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza la stingerea unui incendiu, in localitatea Șinca Veche, la fosta stație CFR din localitate, transformata in locuințe sociale. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si trei echipaje SMURD. …

- Un nou scandal a izbucnit la Timișoara pe tema condițiilor mizere dintr-o unitate medicala, dupa ce o tanara a postat pe Facebook imagini dintr-un salon... The post Spitalul de Infecțioase, subiect de scandal pe tema mizeriei. Robu spune ca adevarata fata a clinicii e alta appeared first on Renasterea…

- Imagini dezolante surprinse in Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara. Pereti murdari, igrasie si geamuri acoperite cu cersafuri rupte. Asa arata un spital din Timisoara. Imaginile au fost facute publice pe Facebook de un utilizator, care compara conditiile din spital cu cele din lagarele…

- Scene scandaloase surprinse la Spitalul de Urgența Vaslui! Doua infirmiere se întrec în spartul semințelor, chiar lânga un pacient cu arsuri grave care le cere ajutorul. Imaginile au fost surprinse într-o camera în care pacienții sunt pregatiți pentru internare,…

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri pe 35 din suprafata corpului, in urma unei explozii produse in momentul in care a vrut sa cupleze locomotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane Bucuresti Grivita. Mecanicul de locomotiva a suferit arsuri grave dupa ce a incercat sa cupleze locomotiva…

- Marturia cutremuratoare a jurnalistei Miriam Eugenia Soare care a detaliat chinul cumplit la care a supus-o sistemul de sanatate din Romania de cand a fost diagnosticata cu o forma agresiva de cancer, arata, din nou, ca sistemul de sanatate romanesc nu e in sprijinul pacientului ci parca impotriva acestuia.

- Vicepremierul Paul Stanescu, detinator si al portofoliului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat, miercuri, ca Lucian Pahontu i-a transmis printr-un „prieten“ ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi „executat“ si ca el ar putea prelua PSD.

- Zeci de psihiatri, psihologi si pediatri i-au cerut companiei Facebook sa renunte la aplicatia Messenger Kids. Aceasta poate fi folosita de copii cu varste de cel putin 6 ani. Potrivit unei scrisori semnata de mai multi experti, compania exploateaza un grup vulnerabil de oameni, care nu este pregatit…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- În anul 2017, numarul donatorilor de organe a scazut la jumatate, pe fondul detonarii încrederii oamenilor în sistemul de transplant din România, arata fostul președinte al CNAS, Lucian Duța într-un articol publicat

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…

- Scandalul imens din interiorul CNA ia amploare de la o ora la alta. O noua reactie virulenta din interiorul institutiei aduce noi acuzatii grave. Radu Herjeu, membru CNA, vorbeste dupa demisia lui Valentin Jucan care ar fi luat aceasta decizie impins de seful PNL, Ludovic Orban.Mai multe detalii…

- Ancheta la liceul din Copsa Mica, judetul Sibiu, dupa ce au aparut imagini cu un profesor care s-ar masturba in sala de clasa. Imaginile au fost inregistrate de o eleva iar cel in cauza este profesor de religie.

- Zece copii cu malformatii grave la inima vor fi operati in aceasta saptamana la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din Capitala. Micutii vor beneficia gratuit de interventii in cadrul unei misiuni finantata de o fundatie internationala. Operatiile vor fi realizate de o echipa formata din medici…

- Procesul lui Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), se apropie de un verdict in prima instanța. Georgescu lanseaza o serie de acuzații la adresa DNA, intr-o postare de pagina de Facebook, in care susține ca a fost arestat preventiv abuziv, iar procurorii au inventat…

- Acuzatii grave la adresa patronului Million Dolars din Resita si a mai multor apropiati dupa ce doua vedete din lumea manelelor sustin ca au fost la un pas sa fie agresate. Carmen de la Salciua si Culita Sterp sustin chiar ca trei colegi de-ai lor au fost loviti de apropiati ai patronului. ”Dragi prieteni…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o ''serie de grave comploturi'' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului,…

- Adriana Bahmuteanu nu mai lucreaza la Antena Stars. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra de multi ani. Bruneta si-a motivat decizia printr-un mesaj pentru fanii sai.

- Grave acuzații facute de deputatul Emanuel Ungureanu, la adresa lui Alexandru Arșinel. Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, cel de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, susține ca actorul Alexandru Arșinel a beneficiat de un transplant de rinichi in mod preferențial.…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Gugesti, a murit la Spitalul judetean Focșani, dupa ce a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente, cu arsuri grave. Barbatul a fost internat in cadrul sectiei Terapie Intensiva si prezenta arsura prin flacara de grad III și IV, pe aproximativ 20% din…

- Kim Jong-un reuseste sa evite plafoanele de import impuse de ONU. Trezoreria Statelor Unite a publicat imagini surprinse la 19 octombrie de satelitii americani de recunoastere, in care se poate observa cum vasul nord-coreean Rye Song Gang I este ancorat de un vas chinezesc. Intre ele par a fi furtunuri…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.”Investigatia vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Peste o suta de jandarmi brasoveni au donat sange, luni, pentru fetita in varsta de patru ani a colegului lor, Florin Cioanca, ranita grav in accidentul petrecut in weekend, in Harman, județul Brașov. In urma accidentului, patru persoane au murit si alte patru au fost grav ranite. Printre cei care si-au…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave. Conform acestuia, actiunile prioritare sunt elaborate, derulate si finantate de Ministerul Sanatații si se implementeaza…

- Raluca Badulescu arata de-a dreptul spectaculos acum, insa atunci cand a decis sa scape de kilogramele in plus nu a fost vorba doar despre aspect, ci și despre probleme grave de sanatate cu care se confrunta. In urma cu ani, Raluca Badulescu avea peste o suta de kilograme și era total diferita fața…

- Lorant Kudor Duka, tanarul de 24 de ani din Huedin, condamnat la 2 ani și 11 luni de inchisoare, dupa ce a ucis cu BMW-ul sau o batrana nevinovata, a scris pe Facebook un mesaj in momentul in care a aflat ca va face pușcarie pentru fapta sa. Ucigașul cu BMW nu se aștepta sa fie incarcerat la Gherla,…

- Comisia Europeana a anuntat ca va da in judecata statul roman din cauza faptului ca nu a notificat Uniunea Europeana privind transpunerea integrala in legislatie a normelor UE referitoare la gestiunea colectiva a drepturilor de autor, a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale. Aceeasi…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca, ''pentru ca nu poti fi social democrat daca esti in dezacord cu Liviu Dragnea'', isi asuma ''cu optimism si determinare statutul de social democrat 'apartidic''', adaugand ca a intrat in PSD pentru valorile de stanga in care crede si ar fi total gresit sa…

- Comisarul european pentru sanatate, lituanianul Vytenis Andriukaitis, a subliniat joi "responsabilitatea morala" a oponentilor vaccinarii, pe care i-a invitat "sa faca turul cimitirelor europene" si sa-i "viziteze pe copiii afectati de poliomielita", relateaza AFP. "Aceste miscari antivaccinare nu…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) este acuzata ca „intarzie nepermis de mult" includerea pe lista tratamentelor compensate a unui nou medicament destinat bolnavilor de cancer....

- In comunicatul de presa, fostul principe Nicolae precizeaza ca declaratia din august 2015 referitoare la acceptul retragerii titlului nu a fost scrisa de el, mai mult, a refuzat sa o semneze si pana la acest moment este nesemnata. O alta precizare se refera la faptul ca nu exista nicio intelegere sau…

- Trump și Putin sunt o amenințare la adresa valorilor occidentale de toleranța și deschidere, spune președintele Franței Emmanuel Macron. El a mai precizat, totuși, ca izolarea celor doi lideri ar fi contraproductiva.

- Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 79/2017, publicata vineri in Monitorul Oficial, contine si prevederi pentru Persoanele Fizice Autorizate. Alaturi de celelalte categorii de contribuabili care obțin venituri din activitați independente, vor achita contribuții la pensii (CAS) și sanatate (CASS) la…

- Într-un comunicat de presa semnat de monarhiști cunoscuți, printre care și Marilena Rotaru, Marius Oprea și Antonie Popescu, se precizeaza Regele este ținut artificial în viața pâna când se voteaza Legea Instituționalizarii