- Zeci de oameni s-au strans in fata Prefecturii Valcea si au cerut control de la Ministerul Sanatații la spitalul județean din oraș și suspendarea medicilor anchetați pentru malpraxis, pana la finalizarea cercetarilor. In ultimele saptamani, doi copii internați in spital ...

- Parintii unui copil din Pucioasa aduc acuzatii grave medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. Acestia spun ca bebelusul lor, de doar o luna, a murit in urma unui malpraxis. Oamenii spun ca cel mic ar fi primit o perfuzie gresita.

- Fostul procuror Max Balasescu arata ca în 1998, când ancheta devalizarea Bancii Bankcoop, a fost vizitat de un ofiter SRI care i-a spus ca trebuie sa analizeze daca este oportuna arestarea directorului bancii, întrucât a

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, institutie medicala care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Cluj, informeaza cetatenii in legatura cu faptul ca in perioada...

- Tragedie fara margini in familia pictoritei Melania Ilioaia. Tanara pictorita din 31 de ani a incetat din viata, in urma unei boli cumplite. Melania era o persoana vesela, plina de viata, iar familia si prietenii inca nu pot sa creada ca tanara nu mai este printre noi.

- In curtea Spitalului Municipal de Urgenta ”Elena Beldiman” Barlad a fost construit un spital privat pe patru etaje, insa lucrarile, desi aproape finalizate, au fost sistate de mai bine de un an, investitorul si municipalitatea acuzandu-se reciproc de ilegalitati.

- Fratele lui Catalin Moroșanu, Claudiu, a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a fost saltat de procurori și dus la sediul DIICOT Iași. Acesta ar fi implicat intr-o rețea de evaziune și spalare de bani, care ar fi lasat in urma sa un prejudiciu de 3 milioane de dolari.