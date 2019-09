Stiri pe aceeasi tema

- Veronel Radulescu a fost impușcat in timpul unei partide de vanatoare de catre o persoana influenta in Slatina. Dosarul avocatului a fost clasat pe motiv ca ”Fapta nu e prevazuta in legea penala”, dupa cum arata documentele și declarația avocatului, transmite la Antena 3, in emisiunea ”Ediție Speciala”…

- Administratorul "de fapt" al unei firme din Slatina a fost pus sub control judiciar pentru dare de mita din cauza ca ar fi incercat sa mituiasca o functionara de la Inspectia Fiscala punandu-i 5.000 de lei in geanta, potrivit Agerpres. Este vorba despre sotia fostului deputat Daniel Barbulescu, Andra…

- Cercetarile criminalistice la casa lui Gheorghe Dinca, finalizate Anchetatorii cauta probe în locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal, suspect în cazul uciderii a doua adolescente din localitate, august 2019. Foto: Arhiva/ Nicolae Badea/ Agerpres DIICOT a anuntat ca ieri au fost finalizate…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, Catalin Zavoianu, a fost audiat joi, timp de mai multe ore, la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), in dosarul privind modul in care procurorii si politistii au intervenit in cazul crimelor de la cazul Caracal.…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, Catalin Zavoianu, a fost audiat joi, timp de mai multe ore, la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), in dosarul privind modul in care procurorii si politistii au intervenit in cazul crimelor de la cazul Caracal.La…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, Catalin Zavoianu, este audiat joi la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul penal deschis ca urmare a neregulilor de la interventia in cazul rapirii Alexandrei, adolescenta disparuta in data de 24 iulie. Zavoianu…

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, Catalin Zavoianu, este audiat joi dimineata, dupa ora 10, la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul penal deschis ca urmare a neregulilor de la interventia in cazul rapirii Alexandrei, adolescenta disparuta in…

- Avocatul Veronel Radulescu, a declarat, luni, ca Elena Udrea este in Romania, decizia de a veni in tara fiind mai veche si nu are legatura cu hotararea Curtii Constitutionale, transmite news.ro.”Pot sa va confirm ca Elena Udrea este in tara”, a declarat, luni, la Antena 3, avocatul Veronel…