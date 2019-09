Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, afirma, joi, ca unii reprezentanti ai PNL si USR ”jignesc din rasputeri ALDE si pe Calin Tariceanu” in speranta ca parlamentarii acestei formatiuni nu vor mai vota motiunea de cenzura, pentru a-i scapa ”de frica guvernarii”.

- "Ce interesant! Unii reprezentanti ai PNL si USR jignesc din rasputeri ALDE si pe Calin Tariceanu, doar-doar ne-om supara si n-am mai vota motiunea de cenzura, ca sa-i scapam de frica guvernarii Ii asigur ca declaratiile lor nu ne schimba opinia nici in ce priveste votarea unei motiuni de cenzura…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, afirma, joi, ca unii reprezentanti ai PNL si USR ”jignesc din rasputeri ALDE si pe Calin Tariceanu” in speranta ca parlamentarii acestei formatiuni nu vor mai vota motiunea de cenzura, pentru a-i scapa ”de frica guvernarii”

- Liderul PNL Ludovic Orban a prezentat conducerii partidului cum au decurs negocierile cu ALDE și Pro Romania pentru rasturnarea Guvernului, dar și cum se poziționeaza celelalte partide:ALDE: „Ludovic Orban, Raluca Turcan și Florin Cițu au discutat cu Toma Petcu, Varujan Vosganian, Ion Popa și…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca o amanare a depunerii motiunii de cenzura ar putea determina o reorientare a fortelor pro si contra din Parlament. "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja…

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte Senatului, reactioneaza sarcastic la esecul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul ALDE se alatura celor care sustin ca alegerile europarlamentare au fost fraudate."Moțiunea de cenzura a cazut! E greu, baieți, fara liste suplimentare?…

- Liderul grupului minoritaților naționale din Camera Deputaților, Varujan Pambuccian, a declarat marți, pentru STIRIPESURSE.RO, inaintea moțiunii de cenzura, ca aproximativ jumatate din cei 17 membri ai grupului nu susțin rasturnarea Guvernului și nu vor vota moțiunea.Intrebat daca au fost…

- Premierul a afirmat ca nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul moțiunii de cenzura „Nu am nicio emoție, am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianța", a declarat Viorica Dancila. Intrebat daca va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE,…