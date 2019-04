Stiri pe aceeasi tema

- Execuția bugetara pe primele doua luni ale acestui an releva faptul ca nu exista niciun surplus la bugetul asigurarilor sociale, conform senatorului liberal Florin Cițu. Conform acestuia deficitul este de 1,7 miliarde de lei. ”Deficitul la bugetul de pensii este foarte important in contextul legii bugetului…

- Execuția bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuție, s-a incheiat pe primele doua luni ale anului 2019 cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB, fața de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,58% din PIB inregistrat in aceeași perioada a anului 2018. Veniturile bugetului…

- Potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice, in primele doua luni ale acestui an, veniturile bugetului general consolidat s-au cifrat la 46,7 miliarde lei, reprezentand 4,6% din PIB, comparativ cu 4,5% din PIB in anul 2018. Procentual, veniturile au fost cu 10,4% mai mari, in termeni…

- Ministerul Finanțelor Publice a afișat luni, 1 aprilie, execuția bugetara pe primele doua luni ale acestui an, deși trebuia sa o faca pe 25 martie. Chiar daca este aceasta întârziere, aceasta arata ca deficitul pe primele doua luni din acest an a fost de 0,51% din PIB, mai mic cu 0,07 puncte…

- Deputatul USR Claudiu Nasui susține ca guvernul incearca sa se incadreze in ținta de deficit de 3% prin amanarea unor plați, inclusiv prin amanarea rambursarilor de TVA, și acuza guvernul ca a „sabotat economia prin reținerea banilor intreprinderilor romanești”. „In luna martie ANAF-ul ramburseaza…

- Dumitru Buzatu, presedintele organizatiei PSD Vaslui, a declarat ca întotdeauna sunt emotii la votul privind bugetul de stat, deoarece exista "interese care trebuie satisfacute în limita posibilului", transmite Agerpres."Întotdeauna sunt emotii la buget, pentru ca…

- Consultantul fiscal Gabriel Biris anunta ca statul a ramas fara bani de pensii si salarii, de la banci nu mai reuseste sa se imprumute, astfel incat acum ataca rezerva de lichiditate din Trezorerie. Romania se indreapta catre o criza economica generata de actualul guvern, afirma Biris pentru ziare.com.…

- Statul a ramas fara bani de pensii si salarii, de la banci nu mai reuseste sa se imprumute si a apelat la rezerva de lichiditate din Trezorerie. Bani ce erau insa meniti sa asigure finantarea tarii pentru cateva luni, in cazuri exceptionale.