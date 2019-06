Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar fi un ''excelent'' prim-ministru pentru a-i succeda Theresa May, care va demisiona pe 7 iunie dupa ce a esuat in realizarea Brexitului, relateaza AFP. Intrebat de tabloidul britanic The…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- Marea Britanie a hotarat sa iasa din Uniunea Europeana in urma unui referendum organizat pe 23 iunie 2016. Atunci, 17,4 milioane de cetateni britanici au hotarat ca migratia in Regat genereaza mai multe costuri decat beneficiile aduse de apartenenta la organismul monetar unificat. Doar 15,1 milioane…

- Aceasta oferta, asupra careia Cei 27 au cazut de acord dupa mai multe ore de negocieri dificile, trebuie sa fie acceptata de premierul britanic, Theresa May, care dorea o amanare doar pana la 30 iunie. Data de 31 octombrie se afla chiar inainte de intrarea in functie, in noiembrie, a noii Comisii…

- O noua palma pentru Theresa May, care a mers pana la a-și pune in joc postul de prim-ministru pentru a obține votul unei majoritați in Parlamentul britanic in favoarea acordului realizat de domnia sa cu Bruxellesul. A sperat ca, obținand votul pozitiv, va obține din partea UE o amanare a Brexitului…

- Desi liderii europeni au cerut pana la finele acestei saptamani un vot favorabil privind acest acord, in caz contrar ei neacceptand o prelungire a datei efective a Brexitului dincolo de 12 aprilie, premierul Theresa May a insistat ca va cere un nou vot al Camerei Comunelor numai daca va considera…

- Cei 27 au decis joi seara sa acorde Regatului Unit doua optiuni in vederea unei amanari a Brexitului dupa data prevazuta initial la 29 martie, stabilind de-acum la 12 aprilie cel mai devreme data fatidica, la aproape trei ani de la referendumul prin care britanicii au decis sa iasa din UE. Acest…

- Theresa May a promis, dupa vot, ca va reveni in fața deputaților miercuri, pentru a le permite sa se pronunțe, printr-un nou vot, daca sunt contra sau in favoarea unui Brexit «fara acord». Demersurile insistente și repetate ale doamnei May pe langa negociatorii europeni pentru a obține noi concesii…