- Polițiștii prahoveni au derulat, in perioada 20-26 mai, o acțiune la nivel județean, pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente. A plouat cu sancțiuni, pentru conducatorii auto care au incplcat Codul rutier.

- In perioada 18–20 mai, polițiștii din Tauții Magherauș au fost prezenți in trafic pentru prevenirea evenimentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool. In timpul acțiunilor aceștia au oprit pentru verificari 30 de autovehicule, au ridicat in vederea suspendarii un certificat de inmatriculare…

- La data de 16 mai a.c., in jurul orei 14.35, politisti din cadrul Postului de Politie Cobadin au depistat un tanar, in varsta de 18 ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Crinului din localitatea Cobadin, judetul Constanta, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.…

- Politistii maramureseni au emis in acest weekend doua ordine de protectie, dupa ce au fost sesizati sa intervina la cazuri de violenta in familie. In toate cazurile au fost intocmite dosare penale si se continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie si amenintare.…

- Politistii BCCO, sub coordonarea DIICOT, au organizat in perioada 25 aprilie-1 mai o serie de actiuni pentru prevenirea si combaterea consumului si traficului de droguri de risc si mare risc pe litoral, in urma carora au intocmit 33 de dosare penale, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului…

- Comunicat.Polițiștii rutieri au constatat mai multe incalcari ale legislației privind circulația pe drumurile publice. Conducand sub influența alcoolului a fost depistat de polițiștii Secției 3...

- Week-end incarcat pentru polițiștii gorjeni, aceștia constatand mai multe infracțiuni rutiere. Patru persoane s-au ales cu dosare penale sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de o persoana aflata sub influența alcoolului, iar altor doi șoferi li s-au…

- In perioada 25-31 martie, polițiștii suceveni au deschis 4 dosare penale și au dat 128 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 63.000 de lei, intr-o acțiune pentru combaterea delictelor silvice. Totodata, ei au confiscat 65 de metri cubi de material lemnos. Saptamina trecuta, polițiștii au…