- Gelu Diaconu, fostul sef ANAF, a inceput sa scrie pe Facebook despre cum a dobandit averea familia Dragnea. El publica un prim articol in care face istoricul felului in care ferma de porci de la Salcia a ajuns in proprietatea lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD. Primul „episod” Gelu Diaconu il…

- Primul "episod" Gelu Diaconu il dedica felului in care ferma Salcia a intrat in posesia lui Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea. Episodul 1: Ferma Salcia si cenzorul numit de Dragnea "De la inceput va spun sa nu va ganditi la cine stie ce inginerie financiara. Metoda folosita de…

- Fostul șef al ANAF Gelu Diaconu atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, asupra faptului ca guvernarea tehnocrata a lui Dacian Cioloș „a protejat evazioniștii in 2016”. Reacția acestuia vine dupa ce Comisia Europeana a publicat mai multe date din care reiese ca „incasarile din TVA au scazut cu…

- Gelu Ștefan Dianconu, fostul șef al ANAF, a publicat pe contul sau de Facebook documentul despre care susține ca a stat la baza controlului din 2017 al Direcției Antifrauda din ANAF la redacția Rise Project, publicație online care a investigat afacerile lui Liviu Dragnea din Brazilia. In momentul…

- Se fac ultimele pregatiri pentru cel mai așteptat eveniment politic al anului, infromeaza Romania TV. Este vorba despre nunta fiului lui Liviu Dragnea care va avea loc la Snagov, mai exact la Palatul Snagov. Potrivit sursei citate pregatirile sunt in toi, iar in urma cu doar cateva minute…

- Aproape simultan Facebook și Twitter au raportat succesul in lupta impotriva manipularii informațiilor venite de pe conturi din Iran. Cu toate acestea, mass-media, continua sa dea vina pe Moscova dar Facebook nu confirma aceste speculatii, cel putin deocamdata.

- Facebook si Twitter au anuntat ca au identificat si inchis mai multe conturi care aveau legaturi cu Rusia si Iran si erau implicate in comportamente politice menite sa induca in eroare inainte de alegerile intermediare care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite.

Pensii de peste 110.000.000 de lei in luna august. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Teleorman, in luna august, valoarea pensiilor platite la nivel judetean se ridica la suma de 110.777.608 de lei, in contextul in care judetul Teleorman este unul dintre…